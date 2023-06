Inter, bomba prima della finalissima: due clamorosi colpi, chi arriva dal Barcellona

03 giugno 2023 a

A una settimana dalla finalissima di Champions League di Istanbul contro il Barcellona, l'Inter si muove sul mercato. Già, nonostante la tensione e l'attesa, si pensa - si deve pensare - anche al futuro. E così, in vista del 10 giugno, ecco che la dirigenza e Beppe Marotta in primis si muovono per offrire il prossimo anno a Simone Inzaghi una rosa competitiva, in grado di tornare a lottare per il campionato.

E tutte le strade, per ora, portano a Barcellona. Già, perché Marotta starebbe per mettere a segno un doppio, clamoroso, colpo. Del primo se ne parla da tempo: Frank Kessié, l'ex Milan, da tempo pallino dell'ad nerazzurro. Per l'ivoriano, a Barcellona, una stagione tutt'altro che eccezionale, tanto che fu accostato già all'Inter nella finestra di calciomercato di gennaio, ma la trattativa sfumò. Ora Kessié è ufficialmente in uscita dal Barcellona, non è riuscito a convincere Xavi, anche se è messo a segno ben 42 presenze. Inoltre, a causa dei problemi di bilancio e dei vincoli imposti dal fair-play finanziario, i blaugrana devono vendere. E insomma, Kessié potrebbe essere in partenza, destinazione Inter.

Ma non è tutto. La notizia dell'ultima ora la rilancia il Mundo Deportivo: si parla niente meno che di Jordi Alba, che dopo oltre 450 con la maglia del Barcellona, in estate lascerà il club. È infatti svincolato e libero di scegliere una nuova destinazione. E l'Inter si sarebbe già fatta avanti: il suo agente, Vicente Fores, è in contatto con i nerazzurri, ma anche con Atletico Mdrid e Benfica. Insomma, per l'Inter potrebbe profilarsi un doppio colpo di assoluto livello.