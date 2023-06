Dal Cin: "Prendono solo quelli più scuri". Gelo in diretta, Sky Sport chiude il collegamento

20 giugno 2023 a

Sky Sport è finito nuovamente al centro di una polemica, stavolta più grossa e seria di quelle precedenti. In collegamento con Speciale Calciomercato, la trasmissione con Gianluca Di Marzio, è intervenuto Franco Dal Cin, ex direttore sportivo dell’Udinese. Dopo aver svelato alcuni aneddoti sui suoi grandi colpi, a partire dall’acquisto di Zico, Dal Cin ha creato un momento di forte imbarazzo.

“Siamo partiti dal settore giovanile, oggi non succede più. Prendono i prefiniti, preformati, sul colore più scuro del solito”, ha dichiarato l’ex direttore sportivo dell’Udinese. Una frase a tinte razziste che ha subito fatto il giro del web. C’è da dire che Sky Sport non si è fatto trovare impreparato: le parole di Dal Cin hanno fatto calare il gelo, ma il conduttore Alessandro Bonan ha subito intuito la gravità di quanto stava accadendo e ha immediatamente interrotto il collegamento, ripristinandolo solo in un secondo momento per un veloce saluto.

Tra l’altro la serata non era iniziata nel migliore dei modi per Dal Cin, che parlando di Zico ha praticamente ammesso di aver infranto le regole (e non solo quelle): “Il pagamento? Lo facemmo in nero. Con due valigie piene di dollari. Ora è tutto prescritto e lo possiamo dire”. Insomma, a Sky Sport non corrono tempi facili…