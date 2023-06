Marc Marquez, guerra vera con Honda: "L'unica ragione per cui vado ad Assen"

21 giugno 2023 a

a

a

Marc Marquez, le sue parole sono una vera e propria resa. L’otto volte campione del mondo, dopo i numerosi infortuni che lo hanno tenuto fuori dai giochi nelle ultime stagioni, si trova in una condizione di estrema difficoltà anche in pista. E il brutto high-side in pista al Sachsenring lo hanno spinto a non partecipare alla gara. La sua Honda non risponde più come vorrebbe lui, e la situazione con il passare delle gare diventa sempre più frustrante, per un pilota che vorrebbe lottare per la vittoria. Attualmente non ci sono le condizioni per raggiungere un tale obiettivo e anche lo stesso Marquez ne sembra consapevole.

"Il dito medio". Marc Marquez fuori controllo, raptus e terremoto nel Motomondiale | Guarda

Marquez: “Ad Assen solo per raccogliere dati”

“In questo momento arrivo ad Assen cercando di lasciarmi alle spalle il duro fine settimana del Sachsenring — sono le parole dello spagnolo delle ultime ore — Abbiamo un’altra gara prima della pausa estiva e l’obiettivo è raccogliere molti dati utili per gli ingegneri in modo che possano lavorare nelle prossime settimane. Questo è l’obiettivo per il fine settimana, dobbiamo mantenere la calma e affrontare il fine settimana con un piano chiaro”.

"Non vale più la pena rischiare": Marc Marquez, drammatico sfogo contro la Honda

Honda, Lecuona al posto di Mir ad Assen

Dall’altro lato del box Honda, ci sarà invece Iker Lecuona, che prenderà ancora il posto di Joan Mir, facendo la sua seconda apparizione dell’anno dopo Sprint Race e GP di Jerez. Nel 2022, il 23enne ha conquistato il primo podio in Superbike proprio sul circuito olandese di Assen, dove si correrà questo weekend. Mir continuerà il recupero per tornare a Silverstone.