Sandro Tonali, la bandiera del Milan lo fa a pezzi: "Io ho preferito la maglia"

Pippo Inzaghi contro Sandro Tonali. L'addio del giocatore rossonero, pilastro della Nazionale under21, ha fatto parecchio discutere. Di fatto i rossoneri vanno a smantellare, per il momento, un settore chiave come quello del centrocampo. C'è attesa ora sul mercato per capire in che modo verrà sostituito "sandrino" in mezzo al campo. Ma in queste ore stanno scatenando una bufera le parole di Pippo Inzaghi, bandiera del Milan, che in tutti gli anni di permanenza a Milanello ha respinto offerte e assalti di mercato per cambiare maglia.

A riportare le parole di Inzaghi rilasciate a "Tutti Convocati" è stato su Twitter Nicolò Schira: "Tonali era uno con la faccia da capitano del Milan per i prossimi 10 anni. Credo ancora che possa esistere un calcio delle bandiere. Nel 2007 dopo i 5 gol nelle 3 finali ebbi tante offerte dall’MLS.

Ma ho preferito l'amore della gente ai soldi", avrebbe detto l'ex attaccante del Milan. E così adesso tanti tifosi sui social hanno messo nel mirino proprio Tonali per questo addio al Milan con destinazione Newcastle. Si chiude per il giocatore rossonero una pagina importantissima della sua carriera e se ne apre un'altra in Inghilterra. Ma il suo addio fa male quanto quello di Donnarumma. Anche il portire della Nazionale venne accusato di avere uno scarso attaccamento ai colori rossoneri.