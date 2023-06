Milan, "assalto a Leao": qua viene giù tutto

24 giugno 2023 a

Il Milan trema e il motivo è... Kylian Mbappe. Dopo la partenza choc di Sandro Tonali per Newcastle per 70 milioni di euro, i rossoneri devono provare a resistere (ammesso che sia questa l'intenzione del proprietario Gerry Cardinale) agli assalti dell'Atletico Madrid e del Manchester United per Theo Hernandez (si parla di una offerta dei Colchoneros in arrivo per 70 milioni). Voci provenienti da Milanello parlano di una "demaldinizzazione" della rosa, quasi una sostituzione scientifica e molto ben remunerata di tutti quegli elementi in rosa particolarmente vicini, per motivi tecnici ma soprattutto emotivi e personali, all'ex bandiera rossonera e responsabile dell'area sportiva silurato subito dopo la fine del campionato.

Tonali e Theo erano due dei "fedelissimi" di Maldini, così come era strettissimo il rapporto di Paolo con Rafa Leao, la stellina portoghese convinta a rinnovare con il Milan dopo una trattativa-telenovela per evitare che da svincolato potesse andare via a zero, come successo con Donnarumma, Calhanoglu e Kessie. Decisivo il feeling tra Maldini e l'ex Lille, il cui nome però ora torna caldissimo. In Spagna, infatti, insistono sulla possibilità che Mbappè sbarchi al Real Madrid già dalla prossima stagione, e non da quella ancora successiva quando sarà svincolato: secondo Marca, il francese avrebbe però posto la condizione di non perdere neanche un centesimo dei 150 milioni che il Psg di Al Khelaifi gli assicura per la prossima stagione.

Perso Messi, con Neymar che potrebbe tornare in Brasile nel suo Santos, al Psg si aprirebbe una "drammatica" emergenza in attacco. E a quel punto una pioggia di milioni potrebbe riversarsi sull'Europa, con un effetto-domino tra le punte. Leao è considerato il perfetto sostituto di Mbappè e una offerta superiore ai 100 milioni potrebbe convincere RedBird a fare un nuovo "sacrificio" a fronte di una plusvalenza clamorosa. Con chi sostituire poi il perno del Milan degli ultimi 2 anni sarà eventualmente il rebus di questa complicata, caldissima estate rossonera.