Fabio Fognini, "c'è un campo di mer***": il più disgustoso dei "guai" in campo

Si chiama Andrew Jarrett ed è un giudice di sedia, ha alle spalle 14 anni di carriera e ha arbitrato in tutti i grandi tornei di tennis, compreso Wimbledon. E ora Jarrett ha dato alle stampe un libro, Championship Points, in cui racconta alcuni gustosi dietro le quinte del Tour. E il Telegraph ha pubblicato un estratto del volume, in cui si dà conto anche di un episodio, piuttosto assurdo, avvenuto a Pechino durante un match tra Viktor Troicki e il nostro Fabio Fognini.

Jarrett rivela la disavventura avvenuta al collega Cedric Mourier. Disavventura davvero... puzzolente. "Era una partita ad alto rischio perché Troicki era incline a occasionali problemi disciplinari. Ma nulla avrebbe potuto preparare Cedric a quando Fognini si lamenta letteralmente di un.. campo di mer***. Quando ha guardato dall’altra parte c’erano dei cumuli sospetti nell’angolo e il giocatore aveva notato l’odore. Cedric ha chiamato i servizi per fare un po’ di pulizia", racconta il giudice di sedia.

E ancora, aggiunge: "Quando sono arrivati lì, però, il nostro proattivo arbitro Atp aveva preso un asciugamano, fatto un po’ di pulizia e risolto lui stesso il problema del pezzo di cacca. Il supervisor dell’Atp Thomas Karlberg aveva pensato che fosse cacca di uccello ma no: è emerso che un raccattapalle non si era sentito bene con mal di pancia, e l’aveva fatta sul campo", conclude Jarrett il disgustoso aneddoto. E chissà come deve essere stato, per il nostro Fabio Fognini, provare a giocare in quel contesto e con quel puzzo...