Inter, due problemi grossi per Simone Inzaghi: ecco che cosa rischia

05 luglio 2023 a

a

a

Beppe Marotta, il derby sul mercato contro il Milan, lo sta sicuramente dominando questa estate. Dopo l’attaccante Marcus Thuram e il difensore Yann Bisseck, l’Inter si è presa anche il centrocampista del Sassuolo, Davide Frattesi. Una mezzala di qualità, che si aggiunge a Barella e Mkhitaryan. Un altro duello di mercato vinto col Milan, dopo quello per il centravanti francese figlio del grande Lilian. Le firme non ci sono ancora, ma la formula fra Inter e Sassuolo è definita: prestito oneroso a 5 milioni con obbligo di riscatto a 28, 5 di bonus, più la giovane punta Samuele Mulattieri, valutato 6. Un affare in cui investire i 18 della cessione di Brozovic all’Al-Nassr.

La Repubblica: Inzaghi preoccupato per eventuali altri addii

Ma l’accordo per Frattesi non basterà a rassicurare Simone Inzaghi, è scritto su La Repubblica. Il tecnico ex Lazio non ha ancora garanzie che resteranno sia Lukaku sia Onana. “Sarà importante trattenere i giocatori migliori”, ha detto Steven Zhang il 10 giugno, dopo la finale di Champions League. Nemmeno un mese dopo, le cose sembrano andare in un’altra direzione. Brozovic, protagonista a Istanbul, ha lasciato l’Inter e il rischio è che anche il portiere camerunense possa salutare. E lo sarà anche se Gosens si trasferirà in Germania: andrebbe sostituito e aumenterebbero le caselle da riempire.

Per Lukaku serve il sacrificio di Onana

Lukaku è sempre il prescelto per l’attacco. La determinazione a restare a Milano – nonostante lo sgarbo di due anni fa per andare al Chelsea – e la possibilità di sfruttare fino al 2029 i benefici fiscali del Decreto Crescita per il suo ingaggio sono importanti. Ma dove si trovano i 40 milioni che chiede il Chelsea, fra prestito e riscatto. Onana è intoccabile, come Bastoni, Barella, Çalhanoglu e Lautaro. Ma sembra che, per trattenere Lukaku, il sacrificio del portiere-regista sia un’opzione. L’Inter chiede 60 milioni, il Manchester United ne offre 40. E i nerazzurri si guardano intorno: hanno preso contatti con l’Atalanta per Carnesecchi e studiano Trubin dello Shakhtar Donetsk, come Mamardashvili del Valencia, vicino al Bayern Monaco.