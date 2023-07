Milan ko, il Real Madrid rimonta 2 gol: Sportiello e Tomori, che erroracci

24 luglio 2023 a

Primo tempo chic, secondo tempo choc: il Milan perde 3-2 a Los Angeles l'amichevole americana contro il Real Madrid, dopo aver chiuso i primi 45' in vantaggio di 2 gol. Nella ripresa, fatale due erroracci in un minuto prima della rete nel finale degli spagnoli allenati da Carlo Ancelotti. Tanti spunti positivi da conservare, comunque, per Stefano Pioli, che ha inserito gran parte dei titolari solo nel finale. Bene i nuovi Romero, Pulisic e Loftus Cheek, male in occasione delle reti del Real Tomori, Sportiello e Kjaer.

Nel leggendario Rose Bowl di Pasadena, il Milan parte forte e segna con Tomori di testa (su assist da calcio d'angolo di Pulisic) e poi con il giovane argentino Romero, gran sinistro all'incrocio. Formazione sperimentale nei primi 70', che ha messo in luce buon coraggio e personalità, quindi spazio nel finale agli "ultimi arrivati", nazionali e nuovi acquisti. La prima ora di gioco consegna a Mister Pioli un Pulisic e un Loftus-Cheek già ben calati nella realtà, propositivi e capaci di ottime giocate, come in occasione dei nostri due gol. Positiva la prova del 2005 Jan-Carlo Simic, titolare al fianco di Tomori e autore di una prestazione attenta. La squadra, con tutte le attenuanti positive e negative della pre-season, è apparsa aggressiva.

Nel secondo tempo, due distrazioni di Sportiello e Tomori concedono sempre a Valverde le occasioni per pareggiare nel giro di un minuto, dopo un'ora di gioco. Nel finale è Vinicius Junior, imprendibile, a beffare Kjaer in contropiede e segnare il terzo gol. Prossimo appuntamento per il Milan a Los Angeles, dove giovedì sfiderà la Juventus al Dignity Health Stadium.