Inter, "tre colpi in tre giorni": squadra stravolta, ecco chi arriva

Federico Strumolo 04 agosto 2023 a

a

a

Dalle parole, l’Inter passa ai fatti. Dopo aver impostato le trattative, i nerazzurri sono pronti a regalare tre colpi per accontentare il tecnico Simone Inzaghi. Innanzitutto, verrà definito l’arrivo dall’Udinese di Lazar Samardzic (21 anni), per un’operazione complessiva da 26 milioni di euro: ieri il club ha definito gli ultimi dettagli con l’entourage di Giovanni Fabbian (20), il quale verrà inserito nell’affare. Sta per terminare anche l’attesa per Yann Sommer (34). I nerazzurri pagheranno la clausola rescissoria da 6 milioni se non dovessero trovare un accordo con il Bayern Monaco entro oggi. Poi sarà il turno di Gianluca Scamacca (24) dal West Ham: l’ultima offerta dell’Inter è da 25 milioni e la resistenza dei londinesi sta per cedere.

Parlando dei nerazzurri, è naturale il collegamento con l’ex idolo interista Romelu Lukaku (30). Provare ad azzeccare le mosse del belga è esercizio complicato, ma gli addetti ai lavori giurano che abbia ormai de finito il suo accordo con la Juventus, per un triennale con opzione per una ulteriore stagione. Ciò che manca prima della fumata bianca con il Chelsea è, però, il benestare del tecnico dei blues Mauricio Pochettino, il quale deve ancora decidere se accettare lo scambio proposto dalla Juventus con Dusan Vlahovic (23). Nell’affare, la Vecchia Signora chiede un conguaglio da 40 milioni: si tratterà. In attesa che si sblocchi la questione attaccante, però, la Juventus rischia di perdere il principale obiettivo per il centrocampo. L’Al-Ahli, infatti, è in pole position per arrivare a Franck Kessié (26), messo alla porta dal Barcellona. I sauditi offrono all’ivoriano un triennale da 20 milioni a stagione e acquisterebbero l’ex Milan a titolo definitivo per 15 milioni, a differenza del prestito con diritto di riscatto proposto dalla Juve. E come Kessié, potrebbe saltare anche l’arrivo in bianconero di Timothy Castagne (27), corteggiato dal Fulham: l’ex Atalanta aspetta la Signora, ma non lo farà all’infinito.

In attesa di ufficializzare il colpo Yunus Musah (20), in arrivo dal Valencia per 20 milioni, il Milan vede sfumare il possibile acquisto di Alejo Veliz (19), a un passo dal Tottenham. Il Diavolo cerca un difensore e l’ultima idea è Clement Lenglet (28), in uscita dal Barcellona. Dalle parole si potrebbe presto passare ai fatti, un po’ come per i discorsi tra il Napoli e Tete (23): l’esterno offensivo di proprietà dello Shakhtar Donetsk è stato proposto e interessa molto agli azzurri. È ancora a caccia del centravanti la Roma, che continua il pressing per Marcos Leonardo (20) del Santos e vede in Marko Arnautovic (34) del Bologna l’alternativa. Sempre per quanto riguarda i movimenti offensivi, il Genoa pensa a Christian Kouamé (25) della Fiorentina. Viola che oggi ufficializzeranno l’arrivo a parametro zero del difensore Yerry Mina (28). Infine, attenzione ai grandi movimenti internazionali: Ousmane Dembélé (26) diventerà presto un giocatore del Paris Saint-Germain e il Barcellona accelererà per l’ex Inter e Juventus Joao Cancelo (29)