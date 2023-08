Leo Messi sconvolto da se stesso: un gol su punizione da fantascienza

07 agosto 2023 a

Il gol nella partita d’esordio con la Cruz Azul, la doppiette con Atlanta (con anche un assist) e Orlando e ora l’ultima arrivata anche contro Dallas, terminata con un 4-4 finale prima dei calci di rigore. Leo Messi negli Usa ha vissuto un inizio da sogno e anche agli ottavi della League Cup ha rubato la scena, trascinando poi la sua squadra verso il successo e continuando così la sua corsa verso un posto per la Champions League della Concacaf. Nella notte italiana tra domenica e lunedì ha aperto e chiuso le marcature: ha segnato al 6′ il gol dell'1-0 e soprattutto all'85' quello del 4-4. Ai rigori, poi, i suoi hanno prevalso per 5-3, strappando il pass per il prossimo turno, contro un’avversaria ancora da conoscere.

Inter Miami, con Messi sono solo vittorie

Messi insomma sta spadroneggiando: 4 partite e 7 gol, oltre a un assist. Due reti su punizione, una più bella dell'altra: quella che vedete nel video qui in calce sensazionale, tanto che la stessa Pulce sembrava sconvolta dalla sua stessa prodezza. Naturalmente nell’ultima sfida è stato nominato “Man of the Match”. E a Miami, non solo Beckham (presidente del club), sperano che questo sia solo l'inizio. Intanto il mese di agosto prevede sfide di coppe, c'è anche la semifinale di coppa americana con il fortissimo Cincinnati, e l'esordio vero e proprio in Mls contro Charlotte.

Quello che è certo è che l’argentino ha trasformato l’Inter Miani, che nelle nove partite precedenti al suo arrivo non erano mai riusciti a vincere. Da quando c'è Leo i suoi hanno solo vinto. Hanno disputato match solo di coppa e ha avuto un percorso netto: 2-1 al Cruz Azul, 4-0 all'Atlanta United, 3-1 all'Orlando City e ora successo ai rigori su Dallas dopo un pirotecnico 4-4.