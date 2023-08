League One, il fesso dell'anno: vuole sputare ai tifosi avversari, fa una fine ridicola

07 agosto 2023 a

Quando vuoi commettere un gesto brutto, ma la fine che fai ha del ridicolo e non passa inosservata. Coma le feste di un tifoso del Peterborough, che non solo ha mostrato tutto il lato becero di se stesso in occasione del match di League One contro il Reading, ma si è anche reso ridicolo. Ha rischiato seriamente di ricevere una lezione indimenticabile dai sostenitori avversari. Immortalato in un video diventato rapidamente virale, il teppista, come sarebbe meglio definirlo, è stato filmato mentre attraversava una barriera progettata per separare i tifosi ospiti dai sostenitori di casa al Select Car Leasing Stadium di Reading.

Tifoso del Peterborough: la capriola e la ritirata

Lo spartiacque tra i due settori era fatto in modo da rendere difficile camminarci, ma il tifoso in questione ha provato comunque a darsi slancio per sputare verso gli avversari, soltanto che nel farlo ha perso l'equilibrio ed è caduto dalla ringhiera che delimitava il settore cuscinetto, abbattendosi a testa in giù sui gradini di cemento sottostanti. Fortunatamente per lui, c'era ancora una ringhiera, un metro più in avanti, che lo separava dai tifosi del Reading. Gli stessi che avrebbero voluto caldamente fargli sapere cosa pensavano di lui e del suo sputo. Resosi conto che era ad un passo dal linciaggio, il sostenitore del Peterborough ha rapidamente riscavalcato la ringhiera ed è tornato verso il proprio settore. Una scena che contiene il peggio che qualcuno possa fare sulla tribuna di uno stadio.

I risultati della prima di League One

Intanto in attesa della Premier, che scenderà in campo questa settimana con l’anticipo della prima giornata di venerdì tra Burnley e Manchester City, il passato weekend sono partiti tutti i campionati professionistici, dalla Championship in giù. In League One, la terza divisione (l’equivalente della Serie C italiana), il calendario vedeva il Peterborough andare a fare visita al Reading, con match terminato per 1-0 in favore degli ospiti. Ma la scena è andata tutta per il gesto del folle tifoso. Con il successo il club della contea del Cambridgeshire è salito in vetta a tre punti insieme a Barnsley. Exeter City, Bolton, Blackpool, Cambridge, Stevanage, Shrewsbury e Charlton.