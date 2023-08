Romelu Lukaku umiliato dal Chelsea: ecco con chi si allena. E ora la Juve...

Roberto Tortora 08 agosto 2023 a

a

a

Va avanti ormai da settimane quello che, tra Chelsea e Juventus, rischia di diventare l’affare meno voluto della storia del calciomercato, cioè lo scambio tra Romelu Lukaku e Dusan Vlahovic. Il primo è riuscito nell’impresa di farsi odiare sia a Cobham sia alla Pinetina e, pur di non finire anticipatamente la carriera (anche se immerso tra i dollari) in Arabia Saudita, spinge sempre di più per andare alla Juventus, a giocare per una tifoseria con la quale si è scontrato più volte. Il secondo vuole restare a Torino, ma sarà costretto a partire, perché Massimiliano Allegri gli ha praticamente fatto capire che desidera il belga più di lui.

E, allo stesso modo, anche Pochettino, allenatore dei Blues, non impazzisce per Vlahovic. Il club di Stamford Bridge ha seri dubbi nell’investire sul serbo, dovendo sborsare oltretutto una cifra che si avvicina ai 40 milioni, oltre al cartellino di Big Rom. Anche perché in rosa c’è già il giovane Nkunku, preso dal Lipsia e che sarà l’attaccante titolare e, in più, è arrivato anche Nicolas Jackson dal Villarreal, pagato 40 milioni e già ben inserito negli schemi dell’allenatore.

Lukaku-Juve d'accordo a marzo? Chi ha giocato sporco: la verità scomoda

Lukaku, intanto, vive un momento surreale: talmente ai margini del Chelsea da essere convocato, dopo le vacanze extra post-Nazionale, soltanto il 18 luglio, quando il resto della squadra era già partito per la tournée negli Usa lunga 17 giorni. L’attaccante belga, si apprende dalla Gazzetta dello Sport, ha lavorato per qualche giorno assieme agli altri esuberi (è rimasto solo il marocchino Hakim Ziyech, che potrebbe tornare all’Ajax), poi ha proseguito la preparazione a Bruxelles. Sia Vlahovic sia Lukaku aspettano notizie. Con una differenza: Dusan se resta è parte integrante dell’attacco bianconero, Big Rom se non parte rischia di passare una stagione in tribuna.