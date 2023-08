Milan, "ecco il bomber da 30 milioni": Giroud rischia il posto, "l'ultimo colpaccio"

05 agosto 2023 a

La rivoluzione è tutt'altro che completa. Si parla del pirotecnico calciomercato del Milan, i cui fuochi sono iniziati con l'addio a Sandro Tonali e poi proseguiti con una raffica di colpi. Certo, tutto da vedere come sarà questa squadra. Ma in molti, tra tifosi ed addetti ai lavori, iniziano a coltivare il sospetto che tanto male, sul mercato, i rossoneri non abbiano fatto.

Ma si diceva: non è finita. L'ottavo colpo è stato Musah, ma ora già si guarda al nono innesto. Si cerca infatti un centrale di difesa: nelle ultime ore è filtrato il nome di Clement Lenglet, in uscita dal Barcellona, e che sarebbe la prima opzione del Milan.

Ci si ferma a nove? Nemmeno per idea. Il Milan infatti ha ancora una carenza: manca un centravanti. Certo, il titolare è Olivier Giroud, ma dall'alto della sua non tenerissima età è difficile ipotizzare che giochi sempre, infortuni permettendo (e Okafor non è una vera prima punta). E così ecco che si percorrono altre strade. Qualcuno ancora parla della suggestione-Romelu Lukaku, ma sarebbero altri due i nomi in cima alla lista.

Il primo è quello di Mehdi Taremi, vecchio pallino della dirigenza e già trattato con il Porto: la base d'intesa è intorno ai 20 milioni. Ma il nome che starebbe prendendo quota nelle ultime ore è quello di Benjamin Sesko, sloveno classe 2003 in forza al Lipsia. Giovanissimo e di grandi prospettive, l'agente di Sesko in un recente passato aveva rivelato di aver parlato con Paolo Maldini. Il costo? Circa 30 milioni. Soldoni, insomma. Ma le prospettive del giocatore appaiono delle più rosee: sarà insomma Sesko il decimo acquisto di una campagna acquisti, in quel caso, da dieci e lode? Non ci resta che aspettare...