Jannik Sinner da urlo a Toronto: stende Tommy Paul, ora de Minaur per la storia

Jannik Sinner ha battuto l'americano Tommy Paul nella semifinale del torneo Atp 1000 di Toronto, accedendo cosi' alla finale in programma domenica. Sinner ha vinto per 6-4, 6-4 in 1 ora e 56 minuti. In finale trova l'australiano Alex de Minaur.

Per Sinner, numero 8 del ranking Atp e testa di serie numero 7 del torneo, si tratta della terza finale in un Masters 1000. Le altre due, perse, le ha raggiunte a Miami nel 2021 e 2023. Alex de Minaur, numero 18 del ranking, che però salirà al 12esimo posto dopo Toronto, arriva per la prima volta in finale a un Masters 1000. I precedenti sono a favore di Sinner che ha sempre vinto nei quattro match disputati finora, gli ultimi due lo scorso anno.

Curiosamente i due sono stati compagni di doppio proprio a Toronto, dove hanno perso al primo turno. Per entrambi si tratta della quarta finale quest'anno, con un titolo vinto. "Alex è un giocatore incredibile - ha detto Sinner al termine del match con Paul - l'ha dimostrato anche settimana scorsa andando in finale a Los Cabos. Sarà una grande partita, abbiamo già giocato insieme e sappiamo che cosa attenderci", ha concluso l'altoatesino, a un passo dallo scrivere uno dei capitoli più importanti della sua carriera.