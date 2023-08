Jannik Sinner? "Su cosa sta lavorando": le indiscrezioni sul "piano di conquista"

09 agosto 2023 a

Per Jannik Sinner il prossimo impegno è il Master 1000 di Toronto, dove l’altoatesino è chiamato a consolidare i progressi evidenziati dalla semifinale di Wimbledon, blindare la qualificazione alle Atp Finals di Torino (obiettivo stagionale primario), e cominciare con il piede giusto prima dell’altro Master 1000 a Cincinnati e dell’Open Usa, al via il 28 agosto. Rinfrancato da un ottimo Wimbledon, dove è uscito solo per mano di Novak Djokovic in tre set, confermando i grandi progressi che lo mettono dietro solo a Carlos Alcaraz, vincitore proprio in Inghilterra. Intanto Ivanisevic, l’uomo più vicino al serbo dei 23 titoli Slam, lo vede “insieme a Djokovic come l’unico con i mezzi per battere proprio Alcaraz sul cemento a New York”.

Vagnozzi: “Con Sinner cambiato il servizio prima di Parigi. Ma ora...”

A pochi giorni dal 22esimo compleanno (il 16 agosto), Sinner sta crescendo e cambiando nel suo modo di giocare, sottolinea Il Corriere della Sera. Riprendendo le parole dell’allenatore di Jannik, Simone Vagnozzi, che ha spiegato che “Jannik non è lontanamente un progetto finito, lavoriamo tanto, e in profondità, su tutto: è presto per poterci permettere di curare solo i dettagli. Fisicamente, grazie alle ore in palestra, è migliorato: in un tennis sempre più veloce, farsi trovare pronti è fondamentale. Prima di Parigi abbiamo cambiato il servizio. Esperienza, visione tattica del match, gestione della pressione: tutto deve essere incrementato. Non c’è area del gioco di Jannik che sia già al top. E questa è un’eccellente notizia”.

Sinner, semifinale amara: vince Djokovic, ma nel terzo set...

Sinner, va alzata la percentuale di prime

Sinner ha alternato il foot back (i piedi rimangono fermi) al foot up (il piede posteriore si avvicina a quello anteriore) per poi assestarsi sulla seconda tecnica dal Roland Garros in poi. Una scelta che ha pagato: “Il foot up è il movimento più produttivo per Jannik, Wimbledon l’ha dimostrato: a Londra è stato tra i giocatori con le percentuali migliori di ace, punti sulla prima, velocità di palla. Così è più a suo agio e il movimento risulta più fluido; l’altro servizio richiede più forza: se il match si allungava o Jannik cominciava a essere stanco, rischiava di perdere ritmo. Certo va alzata la percentuale di prime”. Ed è questa la missione a Toronto, per sbarcare all’Open Usa pronto del tutto. Il back di rovescio, invece, “non è un colpo naturale per lui, incorporarlo nel suo tennis fa parte di un processo, ci vorrà tempo — ha chiuso Vagnozzi —. Sinner è talmente abituato ad arrivare in scivolata a due mani, in recupero, che ormai è un automatismo. Prima giocava tre back, ora magari arriva alla decina. In allenamento lo proviamo ma fuori partita è tutto più facile”.