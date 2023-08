Il Milan non è sazio: pronto il grande colpo in attacco, chi arriva

18 agosto 2023 a

Il Milan cerca una punta ma tutto dipende da Divock Origi. Secondo l’esperto di mercato Gianluca di Marzio, l’ex Liverpool è al centro dei prossimi movimenti del club, che vorrebbe cederlo (il West Ham lo osserva) ma lui vorrebbe rimanere a Milano per dimostrare un valore che scorsa stagione non si è visto. Per Origi sono arrivate anche in paio di opzioni dalla Turchia e dall’Arabia Saudita, rispedite però al mittente: l’ex calciatore dei Reds vuole solo tornare in Premier League, altrimenti resterà al Milan anche se considerato una riserva. Se i rossoneri riuscissero a cederlo entro fine mercato, allora il club prenderebbe una punta a titolo definitivo, altrimenti si potrebbe a prendere il nuovo attaccante solo in prestito. Dunque un’operazione low-cost che non andrebbe ad inficiare sul monte ingaggi.

Attacco: piacciono Broja e Ekitike, sondaggio per Kean

Intanto i nomi per l’attacco sono sempre gli stessi. L’obiettivo principale è Armando Broja del Chelsea, ma dipende tutto dal passaggio di Lukaku al Tottenham, altrimenti l’altro nome — secondo La Gazzetta dello Sport — è quello di Hugo Ekitike, che ha giocato l’ultima stagione con la maglia del Psg. Il classe 2002 non è però mai riuscito a trovare la titolarità, ma al termine della stagione è riuscito a collezionare ben 25 presenze, condite da 3 reti (contro Auxerre, Lens ed Angers) e 4 assist.

A queste si aggiungano le 4 apparizioni in Champions League e le 3 in Coupe de France, dove ha segnato un gol contro lo Chateauroux. Come terza alternativa, ma più difficile attuazione, c’è l’ipotesi di Moises Kean dalla Juve. I rossoneri non si sono però spinti più in là di un semplice sondaggio e l’italiano è nei piani di gioco di Massimiliano Allegri.