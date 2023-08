Juventus, il chiodo fisso di Allegri: chi vuole per vincere lo scudetto

18 agosto 2023 a

a

a

Massimiliano Allegri lo ha chiesto e per la Juve è un vecchio pallino che ritorna: quello di Domenico Berardi, che è un’idea che Cristiano Giuntoli coltiva dai primi di luglio, periodo in cui è stato nominato nuovo direttore tecnico della Signora. La trattativa con il Sassuolo c’è e se ne parla. Secondo La Gazzetta dello Sport, agli emiliani è stato proposto in un primo momento Matias Soulé (non scalda troppo l’a.d. Giovanni Carnevali e il tecnico Alessio Dionisi come contropartita...), ma la chiave, nel caso non si riesca a “combinare” con l’argentino, potrebbe essere Samuel Iling Junior. Stiamo parlando di due giovani talenti della Juve, entrambi classe 2003 ed entrambi in grado di garantire una plusvalenza utile alle finanze bianconere.

Come Allegri ridisegna la sua Juve se arriva Berardi

In caso di arrivo di Berardi, Massiamo Allegri ridisegnerebbe la sua Juve. Secondo La Gazzetta dello Sport e il Corriere dello Sport, nel 3-5-2 di Max, Berardi andrebbe ad occupare la casella di seconda punta dietro a Vlahovic, un po’ la posizione occupata da Angel Di Maria nella passata stagione. Nel 3-4-3, invece, con il calciatore del Sassuolo giocherebbero Vlahovic e Chiesa in avanti.

"Devono farlo subito": clamoroso, chi infilza la Juve per Bonucci



Ma per arrivare a Torino, i neroverdi chiedono non meno di 30 milioni di euro. La Juve non intende arrivare ad offrire una simile cifra e cerca una soluzione che comprenda anche l'inserimento di un giovane, che appunto potrebbe essere l'argentino Matias Soulé o l'inglese Samuel Iling-Junior, esterno considerato estremamente promettente. La Juve potrebbe mettere sul piatto circa 20 milioni di euro e cedere il giovane in prestito, cercando di mantenere il controllo sul cartellino.