Cajuste, esordio-choc col Napoli: rigore e gaffe, tifosi impazziti

I primi minuti ufficiali di Jens Cajuste con la maglia del Napoli sono stati difficili, per usare un eufemismo. Lo svedese è stato schierato da titolare per via dell’assenza di Anguissa e purtroppo per Rudi Garcia il suo impatto è stato molto negativo: dopo cinque minuti ha regalato un rigore al Frosinone per aver calciato un avversario in piena area e con troppa irruenza. Poi alla mezz’ora ha sbagliato i tempi di un intervento e si è preso il giallo.

Di certo non saranno i primi 30 minuti in un nuovo campionato a bocciarlo, però Cajuste dovrà prendere in fretta le misure se vorrà vedere il campo con continuità. Il Napoli punta molto su di lui e non è il caso di fare drammi per un esordio sbagliato, anche perché in Ligue 1 lo svedese ha fatto molto bene ed è quindi naturale che vada aspettato. Che la giornata non sarebbe stata delle migliori per lui si poteva capire già dal riscaldamento, quando il centrocampista azzurro è stato protagonista di un episodio sfortunato.

Prima del match col Frosinone allo Stirpe ha infatti colpito un fotografo a bordocampo in maniera fortuita. Dopo essersi sincerato delle sue condizioni e di eventuali danni, Cajuste ha ripreso il riscaldamento. Tornando alla partita, subito dopo l’ammonizione è scattata la pausa, durante la quale Garcia ne ha approfittato proprio per parlare con lo svedese.