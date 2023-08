Napoli, salta Gabri Veiga: un terremoto, clamoroso scippo arabo

24 agosto 2023 a

a

a

Clamoroso colpo di scena sul mercato: gli arabi scippano Gabri Veiga al Napoli. Sembrava tutto fatto tra Aurelio De Laurentiis e il Celta Vigo per la giovane stella spagnola, 21 anni, centrocampista di grande qualità considerato uno dei talenti migliori di tutto il calcio europeo. Un affare da 35 milioni di euro, il fiore all'occhiello della campagna acquisti dei campioni d'Italia in carica.

Nel weekend, una brusca frenata che sembrava dettata dalla volontà di Veiga e del suo entourage di studiare al meglio i dettagli del contratto predisposto da AdL, sempre molto articolato e ricco di clausole, riguardanti anche i diritti d'immagine. Invece, sotto sotto, c'era dell'altro.

Non era un problema di bonus alla firma e di commissioni (anche se il Celta nelle ultime ore aveva alzato la richiesta a 38 milioni), ma la tentazione di andare in Arabia Saudita a far tentennare lo spagnolo. E così è stato: ad aggiudicarsi il calciatore è stato l'Al Ahli, offrendo 40 milioni al club galiziano e 12,5 a stagione al giocatore, testimoniando come la Saudi Pro League stia diventando qualcosa di più di un "cimitero degli elefanti" e raccolta di stelle del calcio sul viale del tramonto, facendo invece razzia anche di giocatori nel pieno della loro carriera o addirittura all'inizio della corsa. Il Napoli ora non resterà senza un centrocampista: le alternative a Gabri Veiga portano il nome di Samardzic dell'Udinese (dopo l'affare saltato clamorosamente con l'Inter) o Koopmeiners dell'Atalanta, anche se per entrambi i rispettivi club sembrano intenzionati ad alzare ulteriormente le richieste iniziali visto l'approssimarsi della fine del calciomercato, tra soli 7 giorni.