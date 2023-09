Carlos Sainz, dalla Spagna l'attacco a Leclerc: "Solo lui lo merita"

03 settembre 2023 a

A pochi minuti dal via del Gp di Monza scoppia la polemica sulla Ferrari. I quotidiani spagnoli infatti hanno appreso con entusiasmo la notizia della pole position di Carlos Sainz. Lo spagnolo infatti scatta davanti a tutti nel Gran Premio d'Italia e mette una seria ipoteca sulla leadership all'interno della squadra di Maranello. E così Marca ci va giù pesante e manda un pizzino a Leclerc: "Se un pilota della Ferrari se lo meritava, quello era lui...", ha scritto il quotidiano sportivo Marca riferendosi al numero 55 della Rossa, che alle 15 scatterà dalla casella numero 1 nel Gp di casa.

Poi l'affondo più duro: "Quando la macchina non era lì per lottare per grandi traguardi, Carlos la portava sempre ai box con una buona manciata di punti per la squadra. Dal muretto hanno sempre elogiato la sua "coerenza", ma si sono dimenticati che Sainz è soprattutto veloce. Molto veloce". Insomma Sainz potrebbe spodestare Leclerc.

E lo spagnolo vuole dare il massimo: "La vittoria è una possibilità concreta – ha assicurato il madrileno – specie partendo dalla pole. Devo partire bene e lasciarmi dietro Max. Ci proverò, tenendo sempre la mente aperta per adattarci a ciò che accadrà". Infine avverte: "Ovviamente non sarà facile, sarò sincero. Sul giro secco siamo forti ma dalle simulazioni passo gara abbiamo visto che soffriremo. Ma daremo tutto per fare il massimo risultato. Oggi la mia macchina era fantastica. Specie in Ascari e Parabolica".