Ferrari, reazione d'orgoglio a Monza: Sainz in pole, Leclerc terzo

02 settembre 2023 a

Reazione d’orgoglio della Ferrari, che in una stagione disastrosa e deprimente conquista la pole position a Monza. Carlos Sainz è riuscito a strappare il miglior giro, precedendo di appena 13 millesimi la Red Bull del solito Max Verstappen: quest’ultimo resta come sempre il favorito per la vittoria finale, ma almeno i tifosi della “rossa” di Maranello hanno un motivo per sognare quantomeno una gara dignitosa. Un po’ deluso invece Charles Leclerc, che ha comunque strappato la terza posizione.

Al fianco del monegasco partirà la Mercedes di George Russell. In terza fila Sergio Perez e Alexander Albon. Completano la top ten le due McLaren di Oscar Piastri e Lando Norrise, settimo e nono, con Lewis Hamilton ottavo e Fernando Alonso decimo. “Domani darò tutto per tenermi la prima posizione - ha commentato Sainz - è il primo obiettivo. Cerchiamo di partire bene, fare un bello stint e poter battagliare Max. Avevo la pelle d'oca appena ho tagliato il traguardo e non ho più smesso di averla guardando il pubblico nel giro di rientro. È davvero qualcosa di fantastico, è stata una qualifica davvero intensa, specialmente nel Q3 tutti abbiamo attaccato al massimo, eravamo al limite".

”Sono un pochino deluso - sono state le parole di Leclerc - volevo essere primo, vedendo che c'è Carlos al primo posto è grandioso per la Ferrari. Ha fatto un lavoro incredibile tutto il weekend, io ho faticato di più nelle libere ma in qualifica sono riuscito a mettere tutto insieme. Nel Q3 purtroppo non ho avuto la scia e questo ci è costato almeno una posizione. Ma dobbiamo essere contenti”.