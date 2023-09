Pecco Bagnaia, "l'unica cosa che posso dire": parole pazzesche

04 settembre 2023 a

C’è chi ha pensato che da lassù fosse stato Marco Simoncelli a metterlo in salvo. Alla fine, tirando un sospiro di sollievo, Pecco Bagnaia ha salvato la pelle. Dopo la prima curva sul tracciato spagnolo, che ha coinvolto anche il compagno Enea Bastianini (frattura del malleolo, la conseguenza è quella che finirà sotto i ferri), il pilota della Ducati è finito sull'asfalto finendo travolto dalla KTM di Binder, la cui moto è passata sulla gamba di Bagnaia. L'anteriore della Desmosedici del campione del mondo in carica si è bloccata improvvisamente sbalzando Pecco per terra. A quel punto Binder non ha potuto.

Per fortuna di tutti, Bagnaia non ha riportato fratture e sarà presente per il prossimo GP di Misano. Dopo la caduta, il pilota della Ducati è sempre rimasto cosciente, dopo essere stato portato in ospedale a Barcellona. Alla fine, è proprio lo stesso team italiano ad aver comunicato come Bagnaia avesse riportato contusioni multiple, ma ulteriori accertamenti medici non hanno evidenziato fratture.

Il Campione del Mondo in carica è tornato poi in Italia con la squadra: un sospiro di sollievo importante in un pomeriggio di angoscia. Poi Pecco, sui social, ha pubblicato una foto dal centro medico con nella didascalia poche semplici parole: “Oggi posso solo dire grazie". Sul volto di un mezzo sorriso e quel pollice in su che fa definitivamente sollevare tutti i tifosi della Ducati. Tanti i messaggi per lui a seguito di quello scatto, come: "Un grande abbraccio campione, spero tu ti riprenda presto”

