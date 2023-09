Paola Egonu? "Ha avuto un bella pazienza": l'ultima accusa

05 settembre 2023 a

Paola Egonu è ancora al centro della polemica sportiva. I rapporti tra la campionessa del Volley e il ct azzurro Davide Mazzanti sono infatti sempre più tesi. Ma il mondo dello sport si schiera a spada tratta con la pallavolista. L'allenatore della Turchia Daniele Santarelli, fresca vincitrice - per la prima volta nella loro storia - dei campionati europei, è intervenuto sulla questione: "Pensare all'Italia senza Egonu è una follia, Paola sta soffrendo molto. È l'attaccante più forte del mondo".

A sostegno della campionessa azzurra è arrivata anche una leggenda del Volley. Francesca Piccinini, ex schiacciatrice della Nazionale e commentatrice per Sky, ha parlato con l’Ansa degli Europei femminili appena disputati. "Il risultato di questo Europeo è molto deludente, non rende giustizia alla nostra nazionale e obbliga a rivedere delle scelte tecniche che si sono rilevate fallimentari".

"Italia Paese razzista". Indovinate dove va ora la Egonu...

Incalzata dalle domande dei cronisti, la Piccinini ha commentato anche quella che reputa essere la cattiva gestione del tecnico azzurro: "Non voglio dire che ha sbagliato a non schierare titolare Paola Egonu o le convocazioni, lasciando a casa Monica De Gennaro, Caterina Bosetti e Cristina Chirichella, ma è un fatto tecnico che in questo Europeo siamo stati in difficoltà".

"Se Egonu dovesse rinunciare al preolimpico - spiega la Piccinini -, non mi sorprenderei. Se fossi al suo posto non so se mi rimetterei in discussione. Ha avuto una bella pazienza... Anzi mi devo complimentare con lei che si è fatta trovare sempre pronta ed ha dato il suo aiuto alla squadra".