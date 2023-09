Wanda Nara? "Lo sappiamo tutti": bomba sulle sue condizioni di salute

05 settembre 2023 a

Da due mesi Wanda Nara sta combattendo contro la leucemia. Lei non parla apertamente della malattia ma il suo avvocato Anna Rosenfeld,in una intervista radiofonica su Radio Mitre, ha raccontato della sua vita tra cure mediche, famiglia e lavoro. Ospite di Marcelo Polino Rosenfeld ha affermato: "In tema di salute dico sempre che è bene che ognuno parli per se stesso e sarà Wanda a dare spiegazioni sulla sua malattia". "Detto questo", ha proseguito, "posso dire che Wanda sta seguendo tutte le cure alla lettera e ovviamente sappiamo tutti che se la caverà".

Adesso Wanda Nara, ha aggiunto l'avvocato, "è in Italia e da lì tornerà qui (in Argentina, ndr), non so se non torna prima a Istanbul, ma tornerà qui credo a metà ottobre". A Buenos Aires infatti la Nara lavora a Telefè: "Wanda non si ferma, è una macchina per generare attività e ovviamente la gente lo vuole", ha sottolineato la Rosenfeld, che ha rivelato che il programma "Dancing with the star" l'avrebbe voluta come protagonista, ma lei ha rifiutato l'offerta.

Infine, sulla presunta crisi tra Wanda Nara e Mauro Icardi, la scoperta della malattia li ha riavvicinati definitivamente: "Mauro è divino, la verità è che sono felice che siano tornati insieme, al di là di tutti i colpi di scena".