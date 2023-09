Roberto Mancini in Arabia, travolto all'esordio: il video fa il giro del mondo

09 settembre 2023 a

Comincia male l'avventura di Roberto Mancini da ct della Nazionale saudita. L’Arabia Saudita è stata sconfitta 1-3 in amichevole contro il Costa Rica, in uno stadio - il St. Jame's Park di Newcastle - praticamente deserto. L'espressione l'allenatore italiano ha sul volto dice tutto. Ha la faccia di uno quasi rassegnato, forse pentito di aver salutato troppo presto gli Azzurri. Dopo mezz'ora la sua squadra era già sotto di due gol. E le reti sono tutte scaturite da errori rocamboleschi dei suoi difensori. Il tempo per lenire non manca, ma cominciare con un brutto ko è sempre spiacevole. Accanto a sé il neo ct aveva l'interprete che lo aiuta a trasmettere le indicazioni ai calciatori in campo. Ma avrà comunque bisogno di tempo perché la squadra parli la sua lingua tattica.

In Arabia l'ennesimo ko lo hanno definito "maledizione dell'Argentina". Infatti, dopo la storica vittoria per 2-1 in Qatar sulla nazionale che sarebbe poi diventata campione del mondo la selezione saudita ha giocato contro Polonia, Messico, Venezuela, Bolivia e Costa Rica perdendo tutte le gare. Non un buon viatico per novembre, in occasione delle qualificazioni per il mondiale, per gennaio in vista della Coppa d’Asia. La squadra di Mancini tornerà in campo martedì (18.30) contro la Corea del Sud di Jürgen Klinsmann.