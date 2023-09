Milan, "parte dalla panchina nel derby". Pioli, adesso è un caso

15 settembre 2023 a

Mancano solo 24 ore al primo big match di questo inizio di stagione. Sabato 16 settebre, alle ore 18:00, l'Inter "ospiterà" il Milan a San Siro. Entrambe le squadre arrivano al derby di Milano a punteggio pieno. Infatti, per la prima volta dal 1962, si gioca una stracittadina fra due club in testa alla classifica. Protagonisti annunciati della partita saranno i nerazzurri Lautaro Martinez e Marcus Thuram e i rossoneri Olivier Giroud - che dovrebbe recuperare - e Rafael Leão.

Alcuni giocatori, prestati momentaneamente alle loro Nazionali, rientreranno solo poche ore prima del calcio d'inizio. È il caso, per esempio, dello statunitense Christian Pulisic. L'esterno offensivo, salvo sorprese, dovrebbe partire dall'inizio. E ciò potrebbe comportare l'ennesima panchina per Samuel Chukwueze, Il nigeriano ha disputate tutte le prime tre partite di questo inizio di campionato, però sempre da subentrato. In totale 54 minuti in campo: neanche un'ora di gioco. Nella testa del tecnico rossonero Stefano Pioli, l'ex Villareal può far male a partita in corso, quando le difese avversarie sono stanche e peccano di lucidità. Ma per un acquisto costato 20 milioni più bonus è troppo poco.

Chukwueze arriva a Milano dopo una strepitosa stagione con il Submarino Amarillo. Nella Liga lo scorso anno ha collezionato 37 presenze condite da ben 6 reti. Negli occhi dei tifosi milanisti resta quell'indimenticabile doppietta segnata al Real Madrid al Bernabeu. In quell'occasione, il nigeriano ha saputo mostrare tutto il suo potenziale tecnico: dribling, accelerazioni, fiuto del gol. Doti che certamente non sono passate inosservate a Milanello. Ma che non hanno ancora del tutto convinto Mr Pioli.