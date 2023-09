Paola Egonu, "le cose cambieranno": il messaggio misterioso

21 settembre 2023 a

"…Stay genuine, tables will turn… (Resta genuino, le cose cambieranno)": Paola Egonu lo ha scritto sul suo profilo Instagram a corredo di un selfie in ascensore. A colpire è il fatto che questo messaggio venga lanciato proprio nel giorno in cui l’Italia del volley vince la quarta partita del preolimpico senza di lei. Impossibile non collegare le sue parole a quanto accaduto nelle ultime settimane: prima con la rinuncia dell’opposto al torneo di qualificazione olimpica e poi con la decisione di una pausa presa in accordo con la federazione.

A quanto pare, come si legge su Repubblica, ci sarebbero stati dei dissidi con il ct Davide Mazzanti, scoppiati durante il Mondiale dello scorso anno, che hanno portato all’esclusione dalla squadra per l’Europeo di Monica de Gennaro, Caterina Bosetti e Cristina Chirichella. “Avevo perso il controllo della squadra”, ha ammesso Mazzanti in Belgio. Intanto, dopo la quarta vittoria, ora le italiane dovranno affrontare le squadre più difficili, ovvero gli Usa, la Germania e la Polonia.

Nelle scorse ore, tra l'altro, Francesca Piccinini, un Mondiale e un Europeo vinto in azzurro, grande amica della Egonu, durante la telecronaca di Italia-Thailandia su Sky ha parlato della conduzione della nazionale dicendo: “Alle Olimpiadi dobbiamo andare con le migliori. Auspico una pace, come in tutte le cose bisognerà parlarsi e sistemare”.