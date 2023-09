Sommer decisivo in Champions: "Cosa ha apprezzato l'Inter", il dettaglio nascosto

22 settembre 2023 a

a

a

Yann Sommer si è preso l’Inter. Dopo l’addio di André Onana in estate, il portiere ex Bayern ha conquistato tutti, smaltendo i dubbi arrivati dopo l’errore nell’amichevole contro il Salisburgo. Complici anche le papere di Onana allo United. Lo svizzero, 34 anni, è stato decisivo a San Sebastian dopo essere stato quasi solo spettatore in campionato: "Parando di istinto una testata da un metro di Oyarzabal, e più in generale limitando i danni contro i baschi col sangue agli occhi, Sommer ha messo la prima coccarda alla sua divisa — è commentata così la sua prestazione su La Gazzetta dello Sport — E ha confermato quello che era già evidente a Inzaghi dopo un mese e mezzo di allenamento”.

Andrè Onana, come gode l'Inter: non solo la papera, tutte le cifre (impietose)

Gazzetta: “Sommer era piano B, ma può far scomparire il rimpianto Vicario”

Per la Rosea, Sommer "era pure un piano B, ma all’Inter può far scordare l’ombra del predecessore André e far scolorire il rimpianto di Vicario — si legge ancora — All’Inter hanno apprezzato una leadership silenziosa, senza fronzoli e teatralità, unita alla capacità di dialogare con tutte le anime dello spogliatoio”.

"Che cu***!". Davide Frattesi fa impazzire i tifosi dell'Inter: la confessione

Sommer dopo il pari contro il Sociedad: “Correggere gli errori, ma siamo una grande squadra”

Il portiere, invece, ha commentato così invece il pari dell’Inter, arrivato nel finale con Lautaro Martinez, contro la Real Sociedad in Champions: “Sono molto felice per il punto perché non abbiamo fatto bene, dobbiamo ammetterlo. Soprattutto nel primo tempo. Ma questa è la Champions League, nella ripresa abbiamo avuto qualche situazione e alla fine è stato importante prendere un punto. Dobbiamo correggere gli errori. Siamo una grande squadra, l'abbiamo dimostrato portando via un punto in una partita molto difficile. Dobbiamo migliorare ma abbiamo dimostrato carattere”.