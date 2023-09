Sassuolo-Juve, tracollo bianconero: schiantati dagli emiliani, si riapre il processo ad Allegri

23 settembre 2023 a

Il Sassuolo supera la Juventus 4-2 al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia nella sfida valida per la quinta giornata di Serie A. I neroverdi passano in vantaggio al 12' con Laurientè, poi pareggio bianconero grazie ad una autorete di Vina al 21' e rete del secondo vantaggio dei padroni di casa con Berardi al 41'. Nella ripresa Chiesa trova il pareggio al 78' ma il Sassuolo fa nuovamente centro con Pinamonti all'82'. Nel finale clamoroso autogol di Gatti al 95': sbaglia completamente il retropassaggio verso il proprio portiere, che era fuori dai pali, segnando nella sua porta il definitivo 4-2.

Dal match, pieno di errori e gol, sono emersi in particolare un impreciso Vlahovic - polemico con Massimiliano Allegri al momento della sostituzione - e un distratto Szczesny, protagonista di due errori pesantissimi sul risultato finale. Si tratta della prima sconfitta della stagione per la Juve, che in questo modo non riesce a restare in vetta alla classifica e viene scavalcata in classifica da Milan e Lecce. E la riapertura del processo al tecnico bianconero è dietro l'angolo. Già prima del match, non si è potuto fare a meno di notare che per la prima volta dopo 112 partite dal suo ritorno sulla panchina della Juve, Allegri ha deciso di schierare una formazione uguale a un'altra già utilizzata confermando l'undici visto contro la Lazio.