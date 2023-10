Sassuolo-Juve, "porca vacca". Niente rosso a Berardi, il clamoroso audio del Var

03 ottobre 2023 a

Sassuolo-Juventus è stata la gara degli errori di Szczesny e Gatti, ma anche quella di un super Domenico Berardi, che con la Juve ha realizzato il terzo gol in stagione dopo la doppietta al Verona. Ma nell’ultimo episodio di “Open Var” — dove si può ascoltare quello che i direttori di gara e gli arbitri in sala Var si dicono in occasione degli episodi da moviola — l'intervento falloso dell’Italia su Bremer, entrato con la gamba a martello, andava sanzionato con il rosso (e non con il giallo) secondo il designatore Gianluca Rocchi.

Colombo va a rivedere il fallo: “Punto di contatto alto”

Nell'audio svelato in "Open Var" si può sentire inizialmente la prima reazione degli arbitri alla visione del replay dell'episodio: "Vedi fallo, ha fatto giallo a Berardi, andiamo a vedere com’è il punto di.. urca boia. Porca vacca”. Mentre l'arbitro Colombo in campo cercava di tranquillizzare i calciatori della Juventus che chiedevano un cambio di colore del cartellino ("Lo guardiamo, lo guardiamo, lo guardiamo, tranquillo, guardiamo tutto. Vai a scaldarti"), in sala Var sono iniziate le revisioni: "Vai, fammi il punto di contatto e poi guardiamo da un’ampia. In dinamica, fammi vedere l’ultra motion — si sente — So già che il punto di contatto è alto. Fammi vedere".

Fabbri a Colombo: “Striscia, per me dinamica da giallo”

Momenti concitati, con Colombo che ha guardato l’intervento su varie inquadrature: "Fammela vedere ampia, anche a velocità normale bene. Fammelo dalla stretta..". Ma anche in campo con Colombo che ha avuto il suo bel da fare: "Controlliamo tutto metti giù il pallone. Stiamo controllando ora”. Alla fine Berardi non è stato espulso, a salvarlo è stato il fatto che lui non abbia affondato il colpo con i tacchetti e la velocità dell'azione.

Queste nel dettaglio le parole della sala Var: "Striscia però eh. È brutto ma striscia — le parole di Fabbri, davanti ai monitor — Glielo confermo perché comunque striscia anche se il punto di contatto è alto. Cosa ne dici? Secondo me il punto di contatto è brutto ma in dinamica è giallo. Anche secondo me, per me è verde. Se ci fermiamo sul punto di contatto gli facciamo fare lo sbaglio. Se lo vedi rallentato”.

Rocchi: “Fabbri la chiama strisciata, ma va considerato il rischio. Fallo di Berardi era da rosso”

Nella valutazione dunque sono stati presi in considerazione in particolare due parametri di valutazione per un potenziale intervento da rosso, ovvero la velocità dell'azione e la posizione della gamba di Berardi. Per il designatore Rocchi, però, era un fallo da rosso: "Questa situazione era molto particolare, per noi era da cartellino rosso — dice il toscano — A livello procedurale viene fatto un ottimo percorso, cercano tutte le camere, noi valutiamo i Var non solo per la decisione presa, ma anche per altri parametri”. Bisognava tenere in maggiore considerazione a suo dire il pericolo creato da Berardi: "Noi come arbitri dobbiamo però tutelare anche il pericolo che un giocatore crea — aggiunge — Chiaro che per noi era un rosso. Mi piaceva farlo ascoltare e capisco anche il lato umano del ragazzo che è sotto pressione. Cerca tutte le camere e a livello procedurale fa un buon lavoro. Però Fabbri la chiama strisciata, ma noi dobbiamo considerare l'intenzione e il rischio che il giocatore causa. La mia decisione da qua è rosso, ma se fossi stato in campo probabilmente avrei fatto come lui".