Luciano Spalletti, il retroscena: la telefonata con cui ha lasciato Immobile a casa

L'Italia giocherà il prossimo turno di qualificazioni agli Europei senza il suo capitano. Ciro Immobile è stato lasciato fuori dalla lista dei convocati del ct Luciano Spalletti: la sua è un'assenza che fa rumore, vista soprattutto la difficoltà degli azzurri in attacco dove da diverso tempo non c'è un punto di riferimento stabile. Ma non si tratta in nessun modo di una bocciatura. Infatti, secondo il Corriere dello Sport, la decisione di lasciare a casa l'attaccante è stata frutto di un dialogo sereno fra tutte le parti. Il tecnico toscano voleva verificare le condizioni fisiche del centravanti della Lazio, chiedendo anche un parere al suo allenatore Maurizio Sarri.

Dopo la partita di Champions League contro il Celtic, Immobile era uscito dal campo acciaccato a causa di un trauma che ha fatto immediatamente scattare il campanello d'allarme. Non ci sono lesioni, ma per precauzione dovrebbe partire dalla pancina nel match contro l'Atalanta. Spalletti ha perciò voluto dialogare direttamente con lui, spiegandogli l'intenzione di convocarlo e di fargli giocare da titolare almeno una delle due partite. Ma per evitare qualsiasi tipo di rischio o ricaduta alla fine hanno concordato per un'esclusione dalle convocazioni.

L'inizio di stagione per Immobile è finora stato sotto le aspettative. Complice le difficoltà che il suo club sta riscontrando in campionato, l'attaccante ha segnato solo due reti ed è apparso fuori condizione. Queste due settimane di stop dal calcio giocato potranno servire al capitano azzurro per rimettersi in sesto dal punto di vista fisico e anche da quello mentale, cercando nuove motivazioni per ritornare al massimo della forma.