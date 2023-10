Spalletti, i convocati per Malta e Inghilterra: un assente eccellente

06 ottobre 2023 a

a

a

Una Nazionale "de-lazializzata" o quasi: il ct Luciano Spalletti ha diramato la lista dei convocati per le partite contro Malta e Inghilterra, decisive per la qualificazione a gli Europei 2024. Spicca una assenza pesante, quella di Immobile. Il capitano della Lazio non è in perfette condizioni fisiche, ma l'impressione è che il tecnico abbia colto la palla al balzo per provare a impostare l'attacco del futuro. Nel 2024, infatti, il bomber di Torre Annunziata, 57 presenze in azzurro condite da 17 gol, avrà 34 anni. Restano a casa anche altri due giocatori biancocelesti, i difensori centrali Romagnoli e Casale.

Dopo i 4 punti conquistati a settembre, frutto del pareggio di Skopje con la Nord Macedonia e del successo di Milano con l'Ucraina, l'Italia torna in campo il 14 ottobre al San Nicola di Bari, contro l'abbordabile Malta, e il 17 ottobre contro il vero "muro" del girone, l'Inghilterra a Wembley in un suggestivo per quanto pallido remake della finalissima vinta agli ultimi Europei nel 2021. Gli azzurri sono secondi nel Gruppo C a quota 7 punti in compagnia di Ucraina e Nord Macedonia e a -6 proprio dagli inglesi capolisti, ma hanno il vantaggio di avere una gara in più da giocare.

Per i match di questa 'finestra' di ottobre Spalletti ha convocato 27 calciatori: prima chiamata in Nazionale per il difensore del Tottenham Destiny Udogie, che aveva già preso parte agli stage dedicati ai calciatori di interesse nazionale, mentre tornano a vestire la maglia azzurra Giacomo Bonaventura e Moise Kean, assenti rispettivamente dall'ottobre 2020 e dall'ottobre 2021. Il gruppo si ritroverà domenica sera a Coverciano, dove resterà ad allenarsi fino a venerdì 13 ottobre, quando è previsto il trasferimento a Bari. Al termine della gara del San Nicola gli Azzurri torneranno al Centro Tecnico Federale per preparare la sfida con l'Inghilterra, con la partenza per Londra fissata per lunedì 16 ottobre.

I CONVOCATI

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (Napoli), Ivan Provedel (Lazio), Guglielmo Vicario (Tottenham).

Difensori: Francesco Acerbi (Inter), Alessandro Bastoni (Inter), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Matteo Darmian (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Gianluca Mancini (Roma), Giorgio Scalvini (Atalanta), Destiny Udogie (Tottenham).

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Giacomo Bonaventura (Fiorentina), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Sandro Tonali (Newcastle).

Attaccanti: Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Chiesa (Juventus), Moise Kean (Juventus), Giacomo Raspadori (Napoli), Gianluca Scamacca (Atalanta), Mattia Zaccagni (Lazio), Nicolò Zaniolo (Aston Villa).