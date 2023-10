Napoli, De Laurentiis sbrocca: "Supercoppa da deficienti!". Penalità in classifica?

10 ottobre 2023 a

a

a

Alla luce di quello che sta succedendo in Israele dopo l'attacco di Hamas e la difficile situazione in Mediorente, Aurelio De Laurentiis non ci pensa neanche lontanamente ad andare a giocare in Arabia Saudita. "Deficiente chi vuole andare in Arabia Saudita per giocare la Supercoppa. Avete visto quello che succede in Israele?", sbotta il patron del Napoli. Che prosegue: "Potrebbe esserci il blocco aereo su quei territori".

Insomma, a gran voce De Laurentiis dice no alla trasferta del Napoli in Arabia Saudita a gennaio per giocare la Supercoppa italiana. "Tutto questo per guadagnare pochi milioni in più? Facciamola all’Olimpico", propone dunque il presidente del Napoli: "Non boicotto: ho solo detto ragionate", precisa. Il Napoli, in caso di rifiuto, al pari della Fiorentina rischierebbe una penalizzazione nella classifica di Serie A.

"Penalizzazione nella classifica di Serie A": bomba sul Napoli, Rudi Garcia trema

Quanto ai problemi della sua squadra De Laurentiis - per ora - non esonera Garcia. Ma il presidente del Napoli avvisa il tecnico francese: "Con Garcia sto vivendo un momento no. Ogni decisione affrettata è sbagliata. Ora testa bassa, pedalare e lavorare. A me dispiace quando devi esonerare qualcuno. Ma nel calcio purtroppo avviene di dover fare questo, con la morte nel cuore. Quando prendi un allenatore che non conosce più il calcio italiano, forse fa fatica, ma sarebbe successo a qualunque altro. Io sono un imprenditore, ho il dovere di interessarmi alla mia impresa. Allenatore e ds sono al tuo servizio. Prenderò decisioni più opportune quando sarà il momento di prenderle. La piazza non può essere condizionante. Ogni decisione affrettata è sbagliata".

De Laurentiis, parlando alla Luiss, torna anche sul "casting estivo": "Ne ho chiamati parecchi. Ho interrogato Thiago Motta, ma non se l’è sentita. Ho chiamato Luis Enrique e meno male che è andato al Psg, guardate che risultati sta facendo. Lo Scudetto? Credo che pure quest’anno fino alla fine ce lo giocheremo".