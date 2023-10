Marc Marquez in Ducati? Stipendio, ecco quanti milioni di euro perde

12 ottobre 2023 a

Le voci insistenti delle ultime settimane hanno trovato fondamento nelle scorse ore: dopo l’addio alla Honda, Marc Marquez nel 2024 sarà un nuovo pilota del team Ducati Gresini. Per lui sarà un ritorno al fianco del fratello Alex, con cui condivise la sella nel 2020 proprio in Honda. Marquez prenderà il posto di Fabio Di Giannantonio (che tornerà in Moto2 col team Fantic).

Ad annunciarlo la squadra faentina tramite una nota diffusa tramite i propri canali ufficiali. L’otto volte iridato ha firmato un contratto di un anno con la squadra indipendente di Faenza, dopodiché deciderà se restare in Ducati o sposare un altro progetto (come Ktm o Aprilia) per provare a contrastare l'egemonia della casa di Borgo Panigale.

Marquez, occhio ai precedenti Rossi e Lorenzo

Lo stipendio che Marquez guadagnerà in Gresini sarà oltre che dimezzato rispetto ai 12,5 milioni netti che guadagnava in Honda. Per tutti i piloti dei team satelliti Ducati — lui, Alex e il duo del VR46 Marco Bezzecchi e Luca Marini — avranno a disposizione la Desmosedici 2023, mentre quella più evoluta andrà solo ai piloti dei team ufficiali (quindi a Bagnaia, Bastianini, Martin e Morbidelli). Per Marquez però i precedenti di piloti titolati in Ducati non sono positivi: in particolare quelli legati a Valentino Rossi — che corse alla Rossa nel 2011 e nel 2012 cogliendo un settimo e un sesto posto — e Jorge Lorenzo, nel 2017 e nel 2018, anche lui non andando oltre un 7° e un 9° posto.