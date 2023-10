Napoli, De Laurentiis: la clamorosa videochiamata ai suoi giocatori

12 ottobre 2023 a

Quella tra Rudi Garcia e il Napoli è una storia destinata a finire. Anche se non al momento, dato che il tecnico è stato confermato nonostante i tentativi delle ultime ore di Aurelio De Laurentiis di prendere Antonio Conte, che ha però declinato la possibilità volendosi “concentrare sulla famiglia”, come ha anche scritto su una storia Instagram. Il francese, che aveva incassato la sfiducia dei tifosi e di alcuni dei suoi giocatori, attraverso gesti anche plateali, ora sa che anche il suo rapporto con il presidente è compromesso, ma andrà avanti.

Gazzetta: “Videochiamata De Laurentiis-calciatori, serve il cambio di passo”

Nonostante la sfiducia, De Laurentiis ha voluto comunque contattare in videochiamata i senatori del suo spogliatoio, come ha riportato La Gazzetta dello Sport, spiegando la trattativa saltata con Conte e volendo richiamare tutti alle proprie responsabilità, sottolineando come un repentino cambio di marcia del Napoli gioverebbe a tutti. “Adesso tocca a voi”, è il messaggio che si può riassumere del presidente ai suoi giocatori, tentando di cercare le corde giuste. Una volta sentito il discorso, i senatori del Napoli hanno ricevuto il messaggio del patron e dato la propria disponibilità a cambiare le cose. La risposta vera però deve arrivare sul campo, a partire dal match di Verona, poi ci saranno l’Union Berlino in Champions e infine il big match del San Paolo con il Milan.

Gazzetta: a metà novembre decisione definitiva su Garcia, pronto Tudor in alternativa

Se i segnali saranno positivi e il Napoli avrà cambiato di passo, allora Garcia ha possibilità di rimanere anche dopo la pausa di campionato di metà novembre, come rivela ancora La Gazzetta dello Sport. Il presidente traccerà un bilancio definitivo e decederà quindi se ridare fiducia incondizionata all’allenatore francese oppure cambiare davvero, attuando il piano B che potrebbe avere il nome di Igor Tudor.