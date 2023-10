Milan, Galliani fa tremare Pioli: "Palladino sulla panchina dei rossoneri?"

12 ottobre 2023 a

a

a

“Se ho paura che Raffaele Palladino tra poco andrà a Inter, Milan o Juve? Credo che un giorno ci andrà e io sarò felice per lui il giorno che ci arriverà, questo è il destino. Noi dobbiamo formare le persone, rimanere in Serie A, e poi lasciarli andare”. Sono le parole di Adriano Galliani rilasciate a Monza News. L’a.d. brianzolo, ex Milan, ha parlato del futuro relativo al suo tecnico: “Palladino questa estate ha ricevuto un'offerta di una squadra clamorosa ma non dico quale, ma ha mantenuto la parola data a Silvio Berlusconi e a me — le sue parole — Chapeau a lui. Cercherò di tenerlo fino a quando posso. È stato bravissimo”.

"Completa la mia vita": Galliani, l'ultima commovente scelta nel nome di Berlusconi

Il figlio di Galliani: “Colpavi in Nazionale? Spalletti è un amico…”

Se Palladino stupisce in panchina, chi lo fa in campo è il trequartista ex Trapani, Andrea Colpani: “La crescita di Andrea è sotto gli occhi di tutti – ha detto il figlio di Adriano Galliani, Gianluca – Lui era lo strapreferito del presidente Berlusconi. Lo conobbe da bambino e posso rivelarvi che fosse arrabbiato per il fatto che non giocasse con continuità. Ma il mister ha fatto bene, ora è cresciuto tanto e i risultati si vedono. Sulla mancata convocazione in Nazionale? Spalletti è un amico, non mettetemi in difficoltà…”.

Un campione del mondo per il Monza: l'ultimo colpaccio del condor-Galliani

Il figlio di Galliani: “Dany Mota fuori condizione, non sta rendendo per le qualità che ha”

Per Colpani, il Monza ha investito circa 9 milioni di euro: “Quando spendi certe cifre è perché ci credi tanto – ha sottolineato ancora Galliani jr. – È un ragazzo d’oro e abbiamo festeggiato da poco le sue cento partite con il Monza. Quando calcia è sempre velenoso, anche dalla lunga distanza. Speriamo che continui così”. Per Dany Mota la situazione è invece opposta, dato che il giocatore non sta rendendo: “A mio avviso è partito un po’ fuori condizione – ha concluso – Non sta rendendo per quelle che sono le sue qualità, ma se ne rende conto anche lui. Per me resta un giocatore con potenzialità importanti, a cui manca il gol. Quello annullatogli per una mezza rotula, se lo avessero convalidato lo avrebbe sbloccato”.