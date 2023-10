Spalletti sconvolto, retroscena-Zaniolo: quei 15 minuti prima dell'arrivo della Digos

13 ottobre 2023 a

Quella della Nazionale, giovedì a Coverciano, è stata una giornata che ha del surreale. Il Corriere dello Sport ne ha fatto una ricostruzione dettagliata. Erano le 16.10 di pomeriggio quando Fabrizio Corona su Instagram pubblicava una storia, subito rimossa, con i nomi di Sandro Tonali e Nicolò Zaniolo coinvolti nel caso scommesse, annunciando di essere stato invitato a raggiungere la Questura di Milano in via Fatebenefratelli. Un quarto d’ora più tardi Luciano Spalletti e gli azzurri sono entrati in palestra. Dopo un colloquio tra l’ex allenatore del Napoli e Buffon, sono entrati Domenchini, Baldini e tutti gli altri componenti dello staff azzurro.

Il gol di Zaniolo, l’arrivo delle forze dell’ordine

Una volta terminato il torello di riscaldamento, sono partite le esercitazioni tattiche sui calci d’angolo con Tonali in fratino giallo, indicazione importante sulla sua presenza da titolare dal 1’ contro Malta. Con lui in squadra Donarumma, Di Lorenzo, Acerbi, Dimarco, Cristante, Frattesi, Berardi, Raspadori e Kean. Zaniolo era invece con gli altri, in maglia blu. Durante l’esercitazione, l’ex attaccante della Roma ha segnato un bel gol ricevendo i complimenti di Spalletti. Alla fine dell’allenamento, quindi, sono arrivati gli uomini della Digos di Firenze e gli agenti della Squadra Mobile di Torino, con l’atto di indagine notificato a Tonali e Zaniolo. Poi rimasti un’altra notte a Coverciano, dopo essere stati ascoltati, ma depennati dalla lista dei convocati. I due giocatori faranno ritorno in Inghilterra e non partiranno per Bari.

"A casa". Retroscena-Spalletti: come ha fatto calare la mannaia su Tonali e Zaniolo

Spalletti turbato, dentro Ricci e Politano per Zaniolo e Tonali

Nell’intervento di Digos e Squadra Volante, Spalletti era piuttosto turbato. Il c.t. e Gravina hanno cercato di proteggere i due ragazzi. Le forze dell’ordine sono poi uscite dal Centro tecnico di Coverciano intorno alle 20.20, quando stava cominciando la cena degli azzurri. E intanto oggi, venerdì 13 ottobre, Spalletti ha posticipato di mezz’ora la rifinitura, che era in programma alle 10.30. Al posto di Tonali e Zaniolo ha convocato altri due giocatori: Samuele Ricci, centrocampista del Torino, e Matteo Politano, esterno del Napoli. Giovedì ha raggiunto il ritiro anche Mattia Zaccagni, reduce da una distorsione alla caviglia destra. In giornata la partenza per Bari, sabato il match contro Malta.