Viktor Osimhen, maledizione in Nigeria: quanto resta fuori

Tegola per il Napoli di Garcia che già non naviga in buone acque. E ancora una volta riguarda Victor Osimhen. L’attaccante, ieri, è stato visitato e sottoposto a nuovi accertamenti dopo l’infortunio rimediato con la Nigeria, venerdì nella sfida pareggiata con l’Arabia Saudita 2-2. Gli esami hanno scoperto una lesione di medio grado del bicipite femorale della coscia destra. Il calciatore ora dovrà stare fermo almeno un mese, per rientrare direttamente dopo la prossima sosta di campionato per le sfide contro Atalanta (25 novembre) e Real Madrid (29 novembre). Non giocherà, quindi, sabato contro il Verona, le due sfide di Champions contro l’Union Berlino, e ancora Milan, Salernitana e Empoli. Sei partite che saranno decisive anche per la panchina già traballante di Rudi Garcia.

Per l’attaccante si tratta dello stesso infortunio muscolare rimediato contro il Liverpool un anno fa in Champions League al Maradona il 7 settembre. Osimhen tornò poi in campo il 12 ottobre, sempre nella sfida di Coppa, contro l’Ajax a Napoli dopo un mese e cinque giorni dopo lo stop. Con questo nuovo stop salgono (comprese le sei prossime sfide cui Victor non ci sarà) a 33 le partite saltate dal nigeriano in seguito ad un infortunio rimediato in Nazionale. In pratica quasi un intero campionato di A.

Altro dato curioso è quello che da quando Osimhen indossa la maglia del Napoli, la squadra di De Laurentiis ha affrontato il Milan nove volte (contando anche la prossima sfida al Maradona del 29 ottobre) e di queste il nigeriano ne ha saltate ben sei. Il rientro dei giocatori dalle sfide delle proprie nazionali non è stato positivo neanche per la Juventus. I bianconeri, infatti, perdono il proprio capitano per 20 giorni. Il difensore brasiliano ha riscontrato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra. Non solo salterà il prossimo big match di San Siro, domenica sera, contro il Milan, ma anche le partite a seguire contro Verona e Fiorentina. L’obiettivo di Danilo è di rimettersi a disposizione per il Cagliari, prima della sosta di novembre dedicata ancora agli impegni delle nazionali.