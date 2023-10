Roberto Mancini, un calvario: l'ultima figuraccia in Arabia Saudita, ora è un caso

18 ottobre 2023 a

Non decolla la gestione di Roberto Mancini come ct dell’Arabia. Dopo il pareggio in extremis contro la Nigeria (2-2 con la rete del pari al 10° minuto di recupero), i sauditi hanno perso ancora in amichevole. È il terzo ko nelle prime quattro partite condotte dall’allenatore italiano. Questa volta la sconfitta è arrivata nel test disputato a Portimao, in Portogallo, con il Mali che si è imposto 3-1. Per la squadra allenata dall’ex ct azzurro sono 4 i gol fatti e ben 9 quelli subiti, in quattro match. Tutt’altra storia per un altro ct. Sono, infatti, due vittorie in due partite per Vincenzo Montella, che può così festeggiare così la matematica qualificazione della Turchia a Euro 2024.



«Sono molto orgoglioso della prestazione dei miei giocatori e del modo in cui hanno giocato. E voglio anche dire che sono un po’ orgoglioso anche di me stesso. Sono il primo allenatore straniero a qualificarsi agli Europei con la nazionale turca», ha spiegato il tecnico dopo il successo per 4-0 contro la Lettonia. «Sono molto contento di aver raggiunto la qualificazione. Ora godiamoci questa qualificazione, ma dovremo cominciare subito la preparazione». L’ex allenatore di Fiorentina e e Roma, da poche settimane scelto come ct dalla federazione turca, ha stretto subito un buon rapporto con i giocatori.

Lo testimonia anche il fatto che, nel corso del match vinto contro la Lettonia, Akgun dopo aver segnato ha esultato con l’iconico aeroplanino “made in Montella” e abbraccio finale con il suo allenatore. Con questo risultato Montella eguaglia Hiddink che finora era stato l’unico altro ct straniero a riuscire a vincere due gare all’esordio sulla panchina turca.Vincenzo Montella in Turchia sta raccogliendo grandi soddisfazioni. Prima della nazionale aveva guidato Adana Demirspor: subentrato a settembre 2021 aveva condotto la squadra neopromossa al 9° posto prima e al 4° la stagione successiva con tanto di storica qualificazione in Conference League. Assieme alla nazionale della mezzaluna sono altre sette le squadre che andrano in Germania per gli Europei. Olltre ai padroni di casa, qualificati di diritto, ci sono il Belgio, la Francia, il Portogallo, la Scozia, la Spagna e l’Austria. E c’è anche la prima squadra certa di giocare i playoff: la Georgia di Kvaratskhelia. Fuori dai primi due posti del girone A, andati a Scozia e Spagna, la formazione ha però conquistato la Lega C di Nations League che dà diritto a giocarsi i playoff.