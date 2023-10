Calcioscommesse, El Shaarawy non ce la fa: segna, piange e crolla a terra

22 ottobre 2023 a

Prima segna al 90' il gol decisivo, Stephan El Shaarawy, poi dopo la grande gioia chiude gli occhi, scoppia a piangere e infine crolla a terra. L'attaccante esterno regala alla Roma l'1-0 e i 3 punti contro il Monza all'Olimpico e conclude nel migliore dei modi una settimana intensa, sia in positivo sia in negativo.



Alla convocazione in azzurro da parte del ct Luciano Spalletti, infatti, hanno fatto seguito le voci di coinvolgimento nello scandalo del calcioscommesse messe in giro da Fabrizio Corona intervistato da Striscia la notizia. Il nome del "Faraone", però, non rientra nelle carte in mano agli inquirenti.

Tutto falso, dunque, e così il gol oltre che una grande soddisfazione sportiva ha rappresentato per l'ex Milan anche una sorta di piccola vendetta personale, una forma di riscatto sul prato verde per allontanare malelingue e accuse infondate.

La corsa rabbiosa sotto la curva, dopo la stoccata decisiva che ha bucato il quasi imperforabile Di Gregorio, le lacrime davanti ai tifosi e tra i compagni, che hanno subito fatto capannello intorno a lui, sono i momenti più importanti di una giornata da ricordare non tanto per il calciatore El Shaarawy (prima rete in campionato in 7 presenze in questa stagione per il 30enne nato a Savona e cresciuto calcisticamente nel Genoa), ma soprattutto per l'uomo Stephan.