F1 a Austin, vince Verstappen ma dietro è il delirio: Hamilton e Leclerc squalificati

Vince sempre Max Verstappen, 15esimo successo stagionale di un Mondiale dominato. Ma al Gp di Austin, in Texas, le sorprese arrivano alle spalle dell'olandese della Red Bull, con un clamoroso ribaltone "a freddo".

A seguito dei controlli sulle macchine di Charles Leclerc e Lewis Hamilton, infatti, sono stati riscontrate irregolarità ai fondi delle monoposto e pertanto per i due piloti è scattata la squalifica dal GP Usa per mancata osservanza dell'Articolo 3.5.9 e) del Regolamento Tecnico. Hamilton perde il podio e Carlos Sainz diventa terzo mentre Lando Norris sale al secondo posto. Verstappen, al 40esimo trionfo in carriera, ha ottenuto 30 vittorie nelle ultime 40 gare (dall'inizio del 2022). Il Mondiale torna già la prossima settimana in Messico.

Le verifiche tecniche al termine del Gran Premio degli Stati Uniti hanno evidenziato che il pattino della W14 di Hamilton e della Ferrari di Charles Leclerc era troppo usurato. "Consumo" verosimilmente causato dalle sconnessioni dell'asfalto del Circuit of the Americas, del quale diversi piloti nel corso del weekend si erano lamentati. La squalifica della Mercedes di Hamilton impatta sulle classifiche e paradossalmente a trarne vantaggio è proprio la Ferrari. Il pilota inglese vede allontanarsi il secondo posto individuale (Sergio Perez su Red Bull sale al quarto posto aumentando così il vantaggio sul britannico) mentre la rossa guadagna 5 punti sulla Mercedes anziché perderne 4. Festeggia anche la Williams, che vede entrambe le proprie vetture entrare in zona punti (Albon 9° e Sargeant 10°).