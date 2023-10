Formula 1, Max Verstappen domina il Gp del Qatar: per lui una cavalcata solitaria

08 ottobre 2023 a

Max Verstappen ha vinto il Gp del Qatar di Formula 1 davanti alle McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris, entrambi sul podio. Quarta piazza per la Mercedes di George Russell, autore di una incredibile rimonta dopo esser rimasto coinvolto in un incidente al via con il compagno di squadra Lewis Hamilton. Quinto posto per la Ferrari di Charles Leclerc, mentre Carlos Sainz non è nemmeno partito a causa di un problema al sistema di alimentazione della sua auto. Sesto Fernando Alonso con l'Aston Martin, completano la top ten Esteban Ocon, Valtteri Bottas, Lance Stroll e Pierre Gasly. Il prossimo Gp di Formula 1 è in programma il 22 ottobre ad Austin, negli Stati Uniti.



"Il primo stint ha deciso la mia gara, poi ho potuto gestire il passo. Le McLaren erano veloci oggi, ho dovuto spingere, è stata una gara difficile", ha detto il campione dopo il trionfo. "È stata una delle gare più dure, direi nelle prime cinque sicuramente - ha aggiunto a proposito del gran caldo sul circuito di Losail che ha messo a dura prova i piloti - Ora potrò festeggiare il terzo titolo mondiale? Ce lo godremo dopo la gara, ma ci sono ancora alcune corse che vogliamo vincere".