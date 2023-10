Inter, Simone Inzaghi distrugge Lukaku con una frase: "Lo sanno tutti"

30 ottobre 2023 a

Il risultato finale di Inter-Roma è esemplificativo dell'andamento delle due squadre in questo inizio di campionato. I nerazzurri, vincitori del match di San Siro, sono i principali favoriti per la conquista dello scudetto. Simone Inzaghi, infatti, è stato in grado di inserire immediatamente i nuovi acquisti nella squadra che, solamente lo scorso anno, è stata capace di raggiungere la finale di Champions League. In particolare, Marcus Thuram. Il francese è arrivato a Milano per diventare il nuovo partner d'attacco di Lautaro Martinez, dopo il "tradimento" estivo di Romelu Lukaku. E, grazie ai suoi cinque gol in 13 partite, non sta facendo rimpiangere il centravanti belga.

Se Inzaghi può ritenersi soddisfatto della prestazione dei suoi ragazzi, José Mourinho deve invece fare i conti con una Roma non all'altezza delle sue ambizioni. La sua squadra, infatti, è apparsa confusa e senza idee. E nemmeno il ritorno a San Siro di Lukaku ha permesso ai giallorossi di provare a trafiggere la porta difesa da Yann Sommer. Basti pensare che la Roma ha toccato solamente due palloni in area avversaria, peggior risultato dal 24 gennaio 2016. E la prima conclusione effettuata è arrivata dopo più di un'ora di gioco, al 65esimo minuto.

Thuram, un calcio a Lukaku: l'Inter gode ed è prima, affondata la Roma

Ma Inter-Roma è stata soprattutto la partita del ritorno di Lukaku a San Siro. Inzaghi, incalzato dalle domande dei cronisti, ha voluto, una volta per tutte, mettere la parola fine sulla lunga soap opera tra i nerazzurri e il centravanti belga. "Io Incrociato con Lukaku? No, Non ci siamo visti – ha detto l'allenatore -. Il mio pensiero l'avevo già espresso, tutti sanno cosa ho fatto per riportarlo e per riaverlo, poi ognuno prende le sue decisioni e lui ha deciso di andare altrove e ce ne siamo fatti una ragione. Non l'ho incontrato ma se l'avessi fatto l'avrei salutato senza problemi – ha concluso - L'anno scorso ho fatto scelte sempre per il bene dell'Inter non per il singolo giocatore".