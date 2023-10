Caso Rubiales, cala la mannaia Fifa: tre anni fuori da tutto

30 ottobre 2023 a

La Commissione Disciplinare della Fifa ha inibito Luis Rubiales, ex presidente della Federcalcio spagnola, da tutte le attività calcistiche a livello nazionale e internazionale per tre anni. Il duro provvedimento è arrivato nella mattinata di lunedì 30 ottobre dopo che l'ex dirigente iberico era stato protagonista di uno scandalo scoppiato al termine della finale del Mondiale femminile vinto proprio dalle Furie Rosse. Era il 21 agosto 2023 e le calciatrici stavano celebrando la conquista della prima Coppa del Mondo della loro storia. Ma sul podio l'ex Levante aveva esagerato nei festeggiamenti, arrivando a baciare Jenni Hermoso senza il suo consenso. Di conseguenza, fu accusato di violenza nei confronti della giocatrice del Pachuca. E l’episodio suscitò lo sdegno di tutto il calcio spagnolo, tanto da indurre le giocatrici a disertare alcuni match in programma della loro Selezione.

Rubiales, dopo un'indagine accurata della Fifa su quanto accadde al termine della competizione iridata, è intervenuta nei confronti del dirigente sportivo. L'ex presidente della Federcalcio spagnola ha violato l'articolo 13 del codice disciplinare dell'ente con sede a Losanna. Rubiales è stato informato della decisione e ora avrà a disposizione dieci giorni per richiedere le motivazioni oltre ad aver l'opportunità di fare ricorso alla Commissione d'Appello della Fifa.

A fronte di quanto accaduto, in una nota, la federazione internazionale ha ribadito "l'impegno assoluto a rispettare e proteggere l'integrità di tutte le persone e a garantire il rispetto delle regole fondamentale di una condotta dignitosa".