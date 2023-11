Milan, colpo per la difesa: "Già in pugno", chi arriva a gennaio

01 novembre 2023 a

Nonostante il Milan sia in emergenza al centro della difesa, la dirigenza rossonera sta lavorando per garantire a Stefano Pioli il vice di Theo Hernandez. Quel ruolo è rimasto scoperto, dato che nel corso dell’ultima sessione di calciomercato non è arrivato nessuno a Milanello. Adesso però la situazione potrebbe essere propizia per mettere sotto contratto Juan Miranda: classe 2000, il terzino sinistro del Betis ha il contratto in scadenza e a quanto pare non è interessato a rinnovarlo.

Stando a quanto riporta Sport Mediaset, Miranda vuole il Milan: già in estate c’era stato un avvicinamento, ma la trattativa non si era concretizzata. Adesso però sembra che il club rossonero sia tornato alla carica e abbia strappato il sì del calciatore, che sarebbe disponibile a trasferirsi a gennaio. Resta da capire quali sono le intenzioni del Betis, che ufficialmente è intenzionato a provare a rinnovare il contratto del terzino sinistro. Se dovesse capire di non avere speranze, allora il club spagnolo potrebbe lasciarlo partire nella prossima sessione di mercato in cambio di un indennizzo di 2-3 milioni di euro.

Pubblicamente il Betis per ora parla di rinnovo, ma è chiaro che se Miranda è davvero convinto di andare al Milan c’è ben poco da fare: “Stiamo parlando da alcune settimane per prolungare il suo contratto - ha dichiarato il ds Ramon Planes - questa è la volontà del club. Vogliamo che continui. Poi ci vuole la voglia di due parti, la società e il giocatore, e la società vuole prolungare”. Sempre secondo Sport Mediaset, la trattativa tra il Milan e il Betis partirà nei prossimi giorni, al massimo tra una settimana: non c’è fretta di concludere l’affare, però i rossoneri vogliono capire se possono ottenere Miranda già a gennaio o se devono aspettare l’estate prossima per prenderlo a parametro zero.