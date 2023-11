Bobo Tv, Vieri a Striscia: "A quei maiali vigliacchi", sfogo durissimo

07 novembre 2023 a

a

a

Valerio Staffelli ha consegnato il tapiro d’oro a Christian Vieri, dopo averlo portato ad Antonio Cassano. La rottura della Bobo Tv, almeno nella maniera in cui tutti la conoscevano, sta facendo molto rumore, anche perché nessuno dei diretti interessati ha spiegato chiaramente come si è arrivati a questa situazione. All’improvviso Vieri si è presentato da solo sul suo canale di Twitch, annunciando la fine del rapporto con Cassano, Lele Adani e Nicola Ventola. L’ex attaccante dell’Inter non ha perso tempo e ha subito avviato un nuovo talk show con diversi ospiti.

L’inviato di Striscia la Notizia ha ovviamente chiesto a Vieri la sua versione sullo scioglimento del gruppo storico di amici che aveva rivoluzionato la comunicazione calcistica. “Non è vero niente - ha dichiarato Bobo in merito alle voci che spiegano la rottura con una presunta voglia di comandare dell’ex attaccante - ognuno dice quello che vuole, ma per me non ha senso rispondere. Certe cose rimangono private. Possiamo dire che dopo qualche anno era giusto cambiare. Abbiamo finito, è la vita”. Staffelli ha chiesto spiegazioni anche in merito al misterioso “quinto uomo” nominato da Cassano: “Non so nemmeno chi sia. E non è neanche vero che io non volessi fare i teatri. Ma a tutti quei maiali, vigliacchi e topi di fogna che dicevano che la motivazione fosse economica una cosa la dico: siete dei falliti”.

I soldi non c'entrano": Cassano, clamorosa rivelazione su Bobo Tv

In precedenza Cassano ai microfoni di Striscia aveva escluso questioni economiche: “I soldi non c’entrano niente, quelli li ho per tutta la vita. La Bobo Tv è un progetto che abbiamo creato assieme con condivisione e amicizia. Quando la condivisione viene meno, allora ognuno va per la sua strada. Noi tre (riferendosi anche a Ventola e Adani, ndr) avevamo un’idea, volevamo andare avanti come sempre. Ma per farlo serve che si decida in quattro: non deve decidere uno solo e non si deve decidere in cinque”.