Andrea Agnelli umiliato a Dortmund: questo striscione allo stadio

Dopo l’addio da presidente della Juve in seguito allo scandalo (con relativo processo) sulle plusvalenze, di Andrea Agnelli non si hanno più notizie. E intanto a Dortmund, i tifosi del Borussia l’hanno preso di mira con una coreografia con al centro lui, con tanto di cappellino Fiat, assieme al presidente del Psg e dell’Eca, Nasser Al-Khelaifi, e al boss del calcio mondiale Gianni Infantino. Sempre nel muro giallo della curva, è stato esposto uno striscione eloquente al riguardo: "Non vi interessa lo sport. Tutto quello che vi interessa sono i soldi". I tifosi del club tedesco hanno anche creato un sito web, intitolato "Reclaim the Game", in cui esprimono le loro opinioni non esattamente lusinghiere sulle riforme previste dall’Uefa.

E non solo, perché nel secondo tempo della sfida vinta contro il Newcastle, sul punteggio di 1-0, i tifosi tedeschi hanno lanciato falsi lingotti d'oro in campo, assieme a soldi falsi e palline da tennis. Inevitabile è stata così la sospensione della partita da parte dell'arbitro spagnolo Alejandro Hernandez. Una denuncia per lanciare un messaggio: tutto questo è un calcio sempre più asservito a interessi che di sportivo hanno poco.

Nel mirino c'è in particolare la riforma della Champions League a partire dalla prossima stagione, col numero delle partecipanti alzato da 32 a 36 e quello delle partite nettamente incrementato da 125 a 189, ad uso e consumo delle televisioni che pagano profumatamente i relativi diritti.