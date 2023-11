Sinner, Djokovic lo manda direttamente in semifinale: ecco perché

16 novembre 2023 a

Jannik Sinner avanza in semifinale alle Atp Finals di Torino. Il 22enne altoatesino centra il prestigioso risultato, prima di scendere in campo contro Holger Rune questa sera, grazie al set vinto da Hubert Hurkacz contro Novak Djokovic. Il serbo anche in caso di vittoria, e sconfitta di Sinner in due parziali, non può più raggiungere Sinner per la regola del quoziente set. Intanto Jannik si prepara per il match di questa sera contro Rune.

"Sinner è arrivato alla partita contro Djokovic con una consapevolezza diversa rispetto al passato, si sente molto più forte e lo sta dimostrando giocando con grande autorità. Questa presa di coscienza della sua forza ha alimentato la sua fiducia, Jannik è pronto per competere alla pari con i big, ma la notizia più importante è che ha battuto Djokovic senza fare una partita-capolavoro. Ha fatto una grandissima prestazione, eccezionale, ma lo ha sconfitto senza dover gridare al miracolo, lo ha fatto quasi sembrare normale", afferma Vincenzo Santopadre, ex tennista ed ex coach di Matteo Berrettini, ospite di Palla al Centro su Rai Radio 1 Sport, sul momento eccezionale di Jannik Sinner, stasera impegnato contro il danese Holger Rune nell’ultima gara del round robin delle ATP Finals di Torino. Sinner-Rune di stasera è match da dentro o fuori.

"Mi aspetto un Rune arrembante, che cercherà di disinnescare la forza tambureggiante di Sinner nel giocare a flipper. A Rune piace giocare a pallate, sarà decisivo continuare a servire bene. E soprattutto Sinner dovrà continuare a essere se stesso in tutto e per tutto. Jannik è cresciuto sotto tutti gli aspetti: tanto dal punto di vista fisico, tantissimo dal punto di vista tecnico-tattico, soprattutto al servizio. Aveva avuto storicamente delle problematiche al servizio, ora le ha risolte con ottimi risultati", aggiunge. E ancora: "Se Sinner è arrivato fin qui, bisogna riconoscere i meriti della sua storia e quindi Riccardo Piatti, che lo ha aiutato nel suo percorso di crescita. Jannik ha una voglia incredibile di migliorarsi, e grazie a Simone Vagnozzi e Darren Cahill, è cresciuto ulteriormente punto di vista della strategia di gioco. In più sta facendo anche un grande lavoro Umberto Ferrara, preparatore atletico di Sinner: lo sta pian piano modellando e plasmando per tenere ritmi sempre più arrembanti".