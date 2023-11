Sinner-Rune, l'ipotesi "biscotto" per far fuori Djokovic: cosa può accadere

16 novembre 2023 a

Jannik Sinner è chiamato alla super prestazione anche stasera alle 21, quando affronterà il danese Holger Rune nell’ultimo match dei gironi. L’altoatesino è unico padrone del suo destino, perché se vince passa sicuro senza calcoli, senza aspettare l’eventuale vittoria di Djokovic contro Hurkacz (che sostituisce l’infortunato Tsitsipas). Ma se Jannik perde di uno e due set, sarà tutto da vedere come combinazioni. Il danese e l'italiano saranno a conoscenza del risultato di Djokovic-Hurkacz, che avranno giocato nel pomeriggio e non in contemporanea. E questo, secondo Fanpage, potrebbe alimentare dubbi e sospetti, con il rischio del biscotto.

Ipotesi biscotto: se Djokovic vince solo 2-1 con Hurkacz…

Quale è questo rischio? Che se Djokovic batterà Hurkacz in tre set, Sinner e Rune potrebbero decidere di eliminare il 24 volte vincitore di prove Slam. Il serbo avrebbe due vittorie e una sconfitta, ma una differenza set di 5-4, che sarebbe peggiore rispetto a quella di Sinner e Rune se il danese si imponesse in due o tre set. Con due set a uno per il danese, Rune e Sinner passerebbero per la differenza set (5-3), con il danese addirittura primo perché avrebbe vinto lo scontro diretto.

Gli altri calcoli: difficile scenari strani Sinner-Rune se Djokovic batte 2.0 Hurkacz

Gli altri calcoli vedono un Rune primo, senza troppi calcoli, vincendo in due set sull'azzurro e con il contemporaneo successo di Djokovic in tre set su Hurkacz. Qualora invece Hurkacz battesse Djokovic, Rune si qualificherebbe solo battendo Sinner, con qualunque punteggio. In caso di vittoria, il danese batterebbe l’altoatesino come avvenuto a Montecarlo lo scorso aprile. Più difficili, infine, i calcoli in caso di 2-0 di Djokovic su Hurkacz. Sinner e Rune dovrebbero guardare oltre che ai set (servirebbe il 2-1 per il danese) pure ai game. E servirebbe una calcolatrice in campo per far coincidere i game che servono a Jannik e Holger per far fuori Djokovic.