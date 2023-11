Jannik Sinner? Inimmaginabile: quale canzone ascolta prima di scendere in campo

16 novembre 2023 a

Questa sera - giovedì 16 novembre - è chiamato a stupire ancora contro Holger Rune al Pala Alpitour, per cercare il pass agli ottavi dopo i successi con Tsitsipas e Novak Djokovic, ma Jannik Sinner il pubblico di Torino e l’intera Italia amante del tennis l’ha già conquistata. Tutti innamorati di un tennista dagli hobbies classici, vecchio stampo, senza troppe distrazioni digitali. Il quotidiano Il Giorno lo ha dipinto. Curioso è che sia un amante del rap e che ascolti la canzone Lose yourself di Eminem prima di entrare in campo. Il senso del brano è che per ritrovarsi bisogna perdere se stessi. Quello che ha di fatto operato Sinner, che ha detto addio al vecchio coach Riccardo Piatti per scegliere Simone Vagnozzi e il tecnico Cahill, crescendo in tutto, anche dal punto di vista fisico.

I genitori, lo sci e il tennis: l’infanzia di Singer

Figlio di Hanspeter, nato nel 1964, e di mamma Siglinde di due anni più giovane, Sinner è cresciuto con genitori impegni entrambi al Rifugio Fondovalle (Talschlusshütte), in Val Fiscalina, Alto Adige. Hanspeter faceva il cuoco, Siglinde la cameriera. Ora il papà è entrato nello staff di Jannik, che scherza: “Cucina meglio di come gioca a tennis”. Mark è il fratello adottivo, nato in Russia a Rostov nel 1998. Hanspeter e Siglinde lo hanno adottato quando pensavano di non poter avere figli, prima dell’arrivo di Jannik. Dopo aver vinto il Trofeo Topolino di sci, come Alberto Tomba, è diventato campione nazionale, con il sogno di sciare con Lindsay Vonn. Poi a 13 anni il tennis.

Quando papà Hanspeter mandò Jannik a casa durante una partita di calcio

Ma tra gli sport praticati da Sinner c’è anche il calcio, giocando nella squadra locale allenata da papà Hanspeter. Tornato una volta a casa in lacrime, Singlinde gli ha chiesto cosa sia successo e lui, tra i singhiozzi: “Papà mi ha cacciato via, ha mandato via me”. Questo perché aveva preso palla nella sua metà campo, scartato tutti e fatto gol, senza passarla mai ai compagni. Il padre lo ha sostituito e mandato a casa, per insegnargli che nella vita come nello sport il concetto di squadra è tutto.

Sinner, la vita sentimentale: il futuro è Laura Margesin

Nella vita sentimentale, Sinner ha rotto con la ex Maria Braccini, modella e influencer, rea di aver pubblicato un post su Instagram di troppo che li ritraeva insieme. Perché Sinner è un tipo privato, come disse in passato: “Se sto o no insieme a una ragazza, non lo metterò mai sui social, perché la mia vita privata voglio tenerla privata. Non ho bisogno di mettere una foto domattina per far vedere a tutti che sono fidanzato, o che non lo sono. Sono un mezzo per lo sport che faccio, non per la mia vita privata. Non ho mai postato una foto con i miei genitori, forse con mio fratello una volta”. Ora è fidanzato con una modella di Merano, Laura Margesin, che c’è ma non c’è, proprio come piace a Jannik.